Проезд по Военно-Грузинской дороге вновь открыт после схода селя

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 августа. /ТАСС/. Движение транспорта по Военно-Грузинской дороге разрешено с 06:00 мск, сообщает во вторник ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Дорога открыта без ограничений с 06:00 мск", - говорится в сообщении.

14 августа с 14:00 мск из-за роста уровня воды в реке Терек на территории Грузии было принято решение о запрете движения по Военно-Грузинской дороге в направлении границы Российской Федерации. По предварительным данным, подъем уровня воды в реке был вызван селем, перекрывшим один из притоков Терека.