ООН выделит $5,9 млн пострадавшим от засухи в КНДР

ТАСС, 15 августа. ООН выделит $5,9 млн на помощь пострадавшим от последствий сильной засухи в КНДР. Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap.

"Управление по координации гуманитарных вопросов ООН сообщило о выделении 2,8 и $2,5 млн Детскому фонду и Продовольственной программе на деятельность по оказанию медицинской помощи жертвам стихии и предотвращению распространения заболеваний, которым способствует засуха", - отмечает агентство.

По его данным, основные регионы-производители зерновых в КНДР в нынешнем году сильно пострадали от начавшейся в апреле засушливой погоды. По данным ООН, по состоянию на июль текущего года, в различных районах КНДР погибло от 16 до 59% урожая. Особый урон был нанесен производству риса, для выращивания которого требуется много воды.

Решение о выделении средств КНДР принято на фоне обострения военного противостояния на Корейском полуострове, к которому привел ряд острых заявлений со стороны Пхеньяна и Вашингтона. На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что КНДР не следует угрожать США, и обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал".

Вскоре агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска четырех ракет в направлении острова Гуам (США) с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по американским военным объектам, они должны пролететь через воздушное пространство Японии. Как стало известно во вторник, лидер КНДР Ким Чен Ын уже обсудил этот план с военным командованием.

В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.