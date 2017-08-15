Хованская: проект о распространении реновации на регионы РФ может быть внесен в ноябре

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская ("Справедливая Россия") предположила, что внесет в нижнюю палату законопроект о распространении московского опыта реновации жилищного фонда на субъекты РФ в ноябре текущего года. По мнению депутата, с внесением проекта закона не стоит спешить: на данный момент не все регионы готовы к внедрению такой программы, кроме того, нужно посмотреть на ее реализацию в столице.

"Скорее всего, это будет ноябрь месяц. Спешить не надо. Я же говорила о том, что сначала мы посмотрим, как это будет происходить в Москве", - заявила корреспонденту ТАСС глава думского комитета по ЖКХ. "Ну и в зависимости от готовности субъектов РФ: далеко не все субъекты могут сейчас заниматься реновацией в том плане, в котором я вижу эту реновацию", - продолжила она.

Парламентарий напомнила, что в разрабатываемом ею законопроекте под реновацией подразумевается не только снос жилья, но и его реконструкция. "В моем проекте написано не только про снос, но и реконструкцию, и модернизацию. Вот это принципиальное отличие от московского варианта, потому что к каждому дому надо подходить со своей меркой", - уверена председатель думского комитета по ЖКХ.

Хованская считает, что нужно учитывать особенности эксплуатации каждого дома, даже если речь идет о зданиях одной серии. "Один простоит еще 25 лет, а другой надо сносить", - пояснила она. Ранее Хованская сообщала о планах внести в Госдуму законопроект о распространении реновации на всю Россию осенью, отметив, что соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина прозвучало на "Прямой линии".

К реновации готовы

В то же время Хованская выделила ряд регионов, которые уже, по ее мнению, готовы к реализации программы. "Мне кажется, что начать реновацию можно в Белгородской, Калужской областях, Санкт-Петербурге. Из Башкирии уже были обращения, причем не на уровне обывателей, а от депутатского корпуса, что надо сделать закон по стране", - рассказала депутат.

Одновременно с этим, по ее словам, одним из существенных вопросов является финансирование. Парламентарий пояснила, что не все регионы могут в равной степени привлечь инвесторов для реализации программы реновации. "Например, Тува, Забайкальский край - калачом не заманишь [инвесторов] в эти регионы. Там нужно, конечно, привлекать и бюджет, чтобы он помогал", - заявила депутат.

Опыт Калужской области

Хованская также рассказала, что совершила поездку в Калужскую область, где ознакомилась с опытом по реконструкции домов в регионе. "Они модернизируют дома, которые в Москве будут сносить. В Москве эти дома идут под снос, а там из этих домов делают такие, на которые не только приятно смотреть, в них приятно жить", - поделилась впечатлениями глава думского комитета по ЖКХ.

Она добавила, что посетила производство новых экологически чистых утеплителей, которые используются при ремонте домов в области. "Это делает ФИОП "Роснано" (Фонд инфраструктурных и образовательных программ, который входит в группу "Роснано" - прим. ТАСС) совместно с местными властями… Способы утепления экологически чистые, не как в Москве - пенополистирол, который при малейшем задымлении становится ядовитым. Там применяются такие утеплители, в которых исходный материал - это битое стекло, абсолютно экологически чистый", - заявила парламентарий, добавив, что подобные заводы "также при участии фонда "Роснано" могут быть построены в Казани и в Санкт-Петербурге".

Кроме того, Хованская отметила, что договорилась вместе с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым провести в Госдуме во второй половине октября круглый стол, на котором она собирается познакомить депутатов с достижениями региона в этой сфере. "Нас принимал губернатор. Мы подписали протокол и решили провести круглый стол в Госдуме на эту тему. Я думаю, что это будет во второй половине октября", - сказала она, добавив, что депутаты должны воздействовать на исполнительную власть в субъектах, которые они представляют, и требовать внедрения подобных технологий и развития производства в своих регионах.

Капитальный наноремонт

Пилотный проект фонда "Роснано" и Калужской области по капитальному наноремонту многоквартирного дома был завершен еще в начале апреля текущего года. Тогда генеральный директор ФИОП Андрей Свинаренко сообщил журналистам о готовности фонда тиражировать проект на все регионы России.

Для утепления фасада 16-квартирного дома были использованы модули из базальтовой ваты - материала российского производства, который позволяет лучше вентилировать фасад и вытягивать влагу из стен. Кровлю утеплили пеностекольным щебнем, который производится в Калужской области путем утилизации битого стекла, конструкция здания усилена за счет систем внешнего армирования на базе композитных углеродных лент. В подъездах были установлены светодиодные светильники и датчики движения. За первые два месяца с момента сдачи дома после ремонта (февраль-март 2017 года) его жители потребили на 31% газа меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Реконструированный в деревне Картышово Калужской области дом был построен в 1979 году и относится к серии 1-335А. По подсчетам ФИОП, всего в России таких домов эксплуатируется более тысячи. Все они были построены в 1960-1970-х гг.