IT в здравоохранении Подмосковья: медкарта в смартфоне и микрочипы, курсирующие по телу

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Яна Ломакина/. Врачи Московской области в будущем смогут наблюдать за своими пациентами с помощью микрочипов, которые, курсируя по системе кровоснабжения, будут считывать показатели организма, уверены специалисты инновационного фонда "Сколково" в области развития IT-технологий.

"В будущем в области здравоохранения вполне реален следующий футурологический сценарий: микросенсоры, путешествующие с кровью по нашему телу, постоянно считывают тысячи параметров о здоровье и автоматически высылают информацию в медицинские информационные системы. В свою очередь, алгоритмы выявляют важные изменения, а в случае необходимости сообщают об этом лечащему врачу", - считает специалист "Сколково" Антон Пронин.

Он уточнил, что для консультации с врачом пациенту необязательно ехать в клинику - достаточно поговорить с ним онлайн, после чего специалист решит, необходима ли личная встреча, направление на анализы либо же достаточно лишь дать команду встроенным капсулам в теле подопечного для инъекции лекарства.

Это не футурологический, а вполне реальный сценарий развития подмосковной медицины в течение ближайшего десятилетия, полагает министр здравоохранения региона Дмитрий Марков. Как рассказал Марков ТАСС, такие микрочипы уже существуют и проходят различные тестирования. "Пока это не обычная услуга в любом лечебном учреждении, но на уровне научных разработок, на уровне определенной научной практики это уже все есть".

По мнению министра, возможность чипирования пациентов может появиться уже через пять-десять лет. Кроме того, Марков уверен, что данная услуга будет востребована "на все 100%".

Медкарты в смартфоне и лечение онлайн

Электронные сервисы по записи к врачу, истории болезни, напоминания о приеме медикаментов, виртуальное общение с врачом, результаты анализов и назначения лекарств - лишь неполный перечень новшеств, которые IT-компании уже активно внедряют в частные клиники в Москве и Подмосковье.

Специалист IT-сферы Пронин считает, что внедрение электронных медицинских карт позволит пациентам в будущем видеть всю историю болезни, назначения лекарств и запись к докторам на экране мобильного телефона. А выписка электронных рецептов через телеконсультацию сильно сэкономит время как врачам, так пациентам. "Молодые смогут управлять электронной медицинской картой как детей, так и своих престарелых родителей", - считает эксперт. Он добавил, что все эти функции смогут сочетать в себе приложения частных и государственных клиник, которые могут появиться уже в обозримом будущем.

По словам Маркова, электронные медицинские карты, электронная запись, телемедицина и онлайн-консультирование уже внедрены в подмосковных медучреждениях.

По словам главврача Московского областного консультативно-диагностического центра для детей (МОКДЦД) Нисо Одинаевой, в настоящее время в центре активно развивается "Личный кабинет" пациента, где не только собраны исследования, анализы и назначения, но и предусмотрена возможность прямого общения пациента и доктора в online-режиме. К тому же скоро появится новая интернет-площадка "Школа родителей" для тематических семинаров ведущих специалистов центра.

Сотрудник пресс-службы Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) отметил, что развитие и внедрение IT-технологий является одним из ключевых направлений МОНИКИ. В центре уже сейчас используются электронные медицинские карты, которые доступны пациентам с мобильных устройств, успешно развивается направление телемедицины.

"Так, например, в МОНИКИ используются технологии, позволяющие следить за состоянием пациентов, которым имплантировали кардиостимуляторы удаленно. Для этого используются передатчики, которые регулярно передают данные, полученные от кардиостимуляторов на интернет- платформу", - сказала собеседница агентства, добавив, что таким образом клиника получает и анализирует в режиме реального необходимые показатели пациента, что позволяет не только оперативно выявлять нарушения работы кардиостимуляторов, но и своевременно принимать необходимые терапевтические меры.

Очереди в поликлиниках

Развитие информационных технологий в области здравоохранения, по мнению специалиста Фонда "Сколково" Пронина, помимо всего прочего, может помочь избавиться от очередей в клиниках. Кроме того, внедрение услуги лечения онлайн также будет способствовать разгрузке врача.

"То есть для выписки рецепта постоянному пациенту не надо будет приходить в клинику физически, тратя время врача и регистратуры на механическое действие", - сказал он, добавив, что это позволит увеличить посещаемость пациентов. Однако очереди к востребованным специалистам или врачей тех специальностей, которых катастрофически не хватает, останутся, подчеркнул он.

"Электронная запись на прием - это очень удобно, но не стоит забывать, что далеко не все пациенты умеют обращаться с компьютером и смартфоном", - добавила Одинаева.

В свою очередь, специалист из МОНИКИ считает, что дистанционное наблюдение за пациентом может увеличить интервалы между контрольными осмотрами, что также влияет на очередь к специалисту.

Проблемы развития IT в сфере здравоохранения

Министр здравоохранения региона Дмитрий Марков полностью поддерживает направление, в котором сейчас развивается сфера IT в здравоохранении. Однако выразил опасение, что защита врачебной тайны может притормозить внедрение новых технологий.

"Но что будет нас тормозить - это защита врачебной тайны. Здесь придется вкладывать приличные деньги. Нельзя амбулаторную карту посмотреть даже родственнику, потому что это - врачебная тайна. Если мы создадим серьезные условия по защите врачебной тайны, то, конечно, эта технология - просто большой шаг по дальнейшему развитию", - подчеркнул министр.

Еще одна важная задача, которую необходимо решить, по мнению министра, - развитие персонификации работы в электронном пространстве. "Самое важное - чтобы мы понимали, кого мы консультируем", - сказал он.

В свою очередь, специалисты МОНИКИ резюмировали, что личный визит к врачу всегда остается в приоритете, несмотря на внедрение технологически точных приборов в сферу здравоохранения.

Главврач областного консультативно-диагностического центра для детей Одинаева солидарна с министром в том, что внедряя современные технологии и делая доступной информацию, всегда нужно помнить о существовании врачебной тайны и о защите персональных данных пациентов.

Интерпретация врача и его персональная ответственность останутся необходимостью при любом уровне интеграции IT-технологий в медицине. "Мы лечим не анализы, а человека", - резюмировала она.