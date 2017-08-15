Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Николаевской области в реке Ингул обнаружен возбудитель холеры

Общество
15 августа, 10:26 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, августа. /ТАСС

Случаев заболевания среди населения пока не зафиксировано

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Возбудитель холеры обнаружен в реке Ингул в Николаеве (Украина). Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

"В районе пешеходного Ингульского моста в Николаеве из пробы воды выделен штамм бактерий Vibrio cholerea O1 биовар eltor серовар Ogawa. Культура подтверждена Одесским противочумным институтом имени Мечникова", - говорится в сообщении.

Пока случаев заболевания среди населения не зафиксировано.

Для предупреждения случаев заболевания в регионе запрещено купание и вылов рыбы в реках Ингул, Южный Буг и в Днепро-Бугском лимане, ликвидируются места стихийной торговли продуктами, особенно рыбой. Николаевская областная инфекционная больница готовится к возможному приему заболевших.

В предыдущий раз возбудитель холеры на юге Украины был обнаружен летом 2016 года в трех пробах из Днепра в Запорожье, в 11 пробах из водоемов Мелитопольского, Гуляйпольского, Ореховского, Пологовского и Токмакского районов. В Мелитополе Запорожской области был развернут госпиталь из-за случая заражения холерой. Вспышки холеры также были зафиксированы летом 2011 года в Мариуполе Донецкой области, тогда заболели 26 человек.

Последняя крупная вспышка холеры была зафиксирована в СССР летом 1970 года. Наиболее серьезная ситуация тогда сложилась в Астрахани, Одессе и Керчи. В частности, в Одессе за период с 2 августа по 9 сентября заболели 126 человек, из которых семь скончались. Причиной летальных исходов стали стремительное обезвоживание организма и внезапное обострение хронических заболеваний на фоне общего истощения физических сил.

Холера - это острое диарейное заболевание, которое может привести к смерти. Источником возбудителя инфекции является человек - больной или носитель вибрионов. Холера передается чаще всего при употреблении немытых овощей, фруктов, загрязненной питьевой воды, при купании, а также при бытовых контактах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Иран угрожает выйти из ядерного соглашения в случае новых санкций США
2
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ за подготовку диверсий
3
СК прекратил уголовное дело в отношении главы метро Петербурга
4
Почему Севастополь — не Кьянти: как винодел пытается создать свою региональную марку
5
ФГР отозвала главного тренера юниорской сборной России с ЧМ за неподобающее поведение
6
Как одна нелепая смерть сломала жизнь композитору Алябьеву
7
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама