В Николаевской области в реке Ингул обнаружен возбудитель холеры

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Возбудитель холеры обнаружен в реке Ингул в Николаеве (Украина). Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

"В районе пешеходного Ингульского моста в Николаеве из пробы воды выделен штамм бактерий Vibrio cholerea O1 биовар eltor серовар Ogawa. Культура подтверждена Одесским противочумным институтом имени Мечникова", - говорится в сообщении.

Пока случаев заболевания среди населения не зафиксировано.

Для предупреждения случаев заболевания в регионе запрещено купание и вылов рыбы в реках Ингул, Южный Буг и в Днепро-Бугском лимане, ликвидируются места стихийной торговли продуктами, особенно рыбой. Николаевская областная инфекционная больница готовится к возможному приему заболевших.

В предыдущий раз возбудитель холеры на юге Украины был обнаружен летом 2016 года в трех пробах из Днепра в Запорожье, в 11 пробах из водоемов Мелитопольского, Гуляйпольского, Ореховского, Пологовского и Токмакского районов. В Мелитополе Запорожской области был развернут госпиталь из-за случая заражения холерой. Вспышки холеры также были зафиксированы летом 2011 года в Мариуполе Донецкой области, тогда заболели 26 человек.

Последняя крупная вспышка холеры была зафиксирована в СССР летом 1970 года. Наиболее серьезная ситуация тогда сложилась в Астрахани, Одессе и Керчи. В частности, в Одессе за период с 2 августа по 9 сентября заболели 126 человек, из которых семь скончались. Причиной летальных исходов стали стремительное обезвоживание организма и внезапное обострение хронических заболеваний на фоне общего истощения физических сил.

Холера - это острое диарейное заболевание, которое может привести к смерти. Источником возбудителя инфекции является человек - больной или носитель вибрионов. Холера передается чаще всего при употреблении немытых овощей, фруктов, загрязненной питьевой воды, при купании, а также при бытовых контактах.