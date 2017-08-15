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Школьников Карелии обучат национальной игре кююккя

Общество
15 августа, 10:57 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Игра включена в региональный компонент норм ГТО, соревнования по игре проходят среди команд муниципальных районов

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ПЕТРОЗАВОДСК, 15 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Общественная организация "Союз карельского народа" за счет президентского гранта реализует проект по обучению школьников региона национальной игре кююккя - карельским городкам, сообщила корреспонденту ТАСС во вторник ее председатель Наталья Воробей.

"Мы получили президентский грант на проект "Бита в руку, кююккя в школу!", в рамках которого будут созданы 20 наборов для игры в кююккя. В магазине такие не купишь, их будет делать мастер, кроме этого, проведем практический семинар для учителей физкультуры, заинтересованных в развитии игры. Для тех, кто не сможет на него попасть, мы запишем обучающий видеоурок на русском, карельском и английском языках", - сказала Воробей.

Кроме этого, будет создано методическое пособие и благоустроено поле для карельских городков. Прошедшим обучение учителям предстоит передать знания школьникам. Весной 2018 года для школьных команд из разных районов республики организуют соревнования в Петрозаводске.

"Цель проекта, на который выделен грант в 1,38 млн рублей, это популяризация национальной игры в молодежной среде. Мы хотим, чтобы на уроках физической культуры в школах играли в кююккя. Также нам хотелось бы, чтобы в районах республики появились представители городошного спорта", - отметила представитель общественной организации.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту республики, Кююккя (по-карельски - "чурочка") - старинная уличная игра, которая появилась несколько веков назад в Карелии. Задача участников сбить битой максимальное количество деревянных чурок. Национальную игру активно популяризируют последние годы. Кююккя включена в региональный компонент норм ГТО, соревнования по игре проходят среди команд муниципальных районов.

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