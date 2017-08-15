В ненецком селе Несь открылся физкультурно-оздоровительный комплекс за 51 млн рублей

СМИ: футболист "Арсенала" Санчес прибыл в Париж для заключения контракта с ПСЖСпорт 15 августа, 12:17
Московский ФК "Арарат" подтвердил заинтересованность в тренере ГригорянеСпорт 15 августа, 12:15
Японские фермеры посетили козоводческую ферму "УГМК-Агро"Новости партнеров 15 августа, 12:09
Отозванный с ЧМ тренер юниорской гандбольной сборной России Чигарев отправлен в отставкуСпорт 15 августа, 12:03
Утверждена деловая программа Международного рыбопромышленного форумаНовости партнеров 15 августа, 11:53
Задержания агентов украинских спецслужб в РФ. ДосьеБиографии и справки 15 августа, 11:53
Пассажиропоток в аэропортах Кубани с начала года вырос на 10%Транспорт 15 августа, 11:46
Общественный транспорт Москвы поедет быстрее после окончания программы "Моя улица"Транспорт 15 августа, 11:45
Новые двигатели сделают самолеты более экологичнымиСоциальная ответственность 15 августа, 11:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 августа. Физкультурно-оздоровительный комплекс стоимостью 51 млн рублей открылся в селе Несь Ненецкого автономного округа. Его открытие состоялось с задержкой в 4,5 года из-за несогласованных действий между местными властями и подрядчиком, сообщили во вторник в пресс-службе окружной администрации.
"В селе Несь открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Запуск объекта в эксплуатацию затянулся на 4,5 года. Двухэтажное здание ФОКа общей площадью почти 900 кв. м. готово принимать сельских приверженцев здорового образа жизни. В Неси, где фактически проживают около 1,5 тыс. человек, уверены, что комплекс будет востребован", - говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе, строительство спортивного комплекса в отдаленном поселении началось осенью 2011 года и должно было завершиться в ноябре 2012-го. Из-за несогласованных действий между заказчиком и компанией-подрядчиком здание было построено лишь в 2015 году. Позже начался процесс устранения недочетов и передачи его в собственность.
"Мини-футбол, баскетбол, волейбол - эти виды спорта всегда были популярны у местного населения, кроме того, в новом ФОКе уже оборудован тренажерный зал. Думаю, когда люди вернутся из отпусков, комплекс будет полностью загружен", - цитирует пресс-служба директора несского филиала ГБУ НАО "Спортивная школа "Труд" Александра Коткина.
Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом построен по типовому проекту. Подобные спортивные объекты работают в Коткино и Нижней Пеше. В двухэтажном здании есть большой спортивный зал, теннисная и тренажерная комнаты, две душевые, помещение для персонала. По данным властей, сейчас строится аналогичный объект в поселке Амдерма, который планируется сдать в конце 2018 года