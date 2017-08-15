В ненецком селе Несь открылся физкультурно-оздоровительный комплекс за 51 млн рублей

ТАСС, 15 августа. Физкультурно-оздоровительный комплекс стоимостью 51 млн рублей открылся в селе Несь Ненецкого автономного округа. Его открытие состоялось с задержкой в 4,5 года из-за несогласованных действий между местными властями и подрядчиком, сообщили во вторник в пресс-службе окружной администрации.

"В селе Несь открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Запуск объекта в эксплуатацию затянулся на 4,5 года. Двухэтажное здание ФОКа общей площадью почти 900 кв. м. готово принимать сельских приверженцев здорового образа жизни. В Неси, где фактически проживают около 1,5 тыс. человек, уверены, что комплекс будет востребован", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, строительство спортивного комплекса в отдаленном поселении началось осенью 2011 года и должно было завершиться в ноябре 2012-го. Из-за несогласованных действий между заказчиком и компанией-подрядчиком здание было построено лишь в 2015 году. Позже начался процесс устранения недочетов и передачи его в собственность.

"Мини-футбол, баскетбол, волейбол - эти виды спорта всегда были популярны у местного населения, кроме того, в новом ФОКе уже оборудован тренажерный зал. Думаю, когда люди вернутся из отпусков, комплекс будет полностью загружен", - цитирует пресс-служба директора несского филиала ГБУ НАО "Спортивная школа "Труд" Александра Коткина.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом построен по типовому проекту. Подобные спортивные объекты работают в Коткино и Нижней Пеше. В двухэтажном здании есть большой спортивный зал, теннисная и тренажерная комнаты, две душевые, помещение для персонала. По данным властей, сейчас строится аналогичный объект в поселке Амдерма, который планируется сдать в конце 2018 года