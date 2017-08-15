Второй конкурс грантов президента будет предусматривать отбор проектов по четырем группам

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Второй конкурс по предоставлению грантов президента РФ для некоммерческих организаций (НКО), стартующий 16 августа, будет предусматривать отбор проектов по четырем группам в зависимости от сумм, запрашиваемых на их осуществление. Это подтвердил во вторник на пресс-конференции в ТАСС глава Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

Он напомнил, что в рамках первого конкурса, отбор заявок на который проходил с 17 апреля по 31 мая, выделялись три группы проектов в зависимости от запрашиваемой на их реализацию суммы: до 500 тыс. рублей, от 500 тыс. до 3 млн рублей и свыше 3 млн рублей.

Сейчас, по словам Чукалина, в положение о конкурсе будет внесено "серьезное изменение", касающееся выделения четвертой группы проектов - свыше 10 млн рублей. "По сути, это означает, что будет более детальное и пристальное рассмотрение заявок с такими запрашиваемыми суммами", - пояснил глава фонда, не исключив, что у таких проектов "возможно, будет более высокий проходной балл".

Чукалин обратил внимание, что для каждой группы проектов с увеличивающимися запросами по грантам будут "все более жесткие правила", так что "организация, которая будет просить более 10 млн, попадет в самый жесткий отбор". "В группе [проектов с запросами по грантам] свыше 10 млн рублей должна быть инициатива организации, у которой невероятный опыт, безупречная репутация, проект действительно федерального масштаба", - указал он.

Просить "разумные деньги"

По словам Чукалина, проекты с завышенными заявками на финансирование в рамках конкурса президентских грантов практически не имеют шансов выиграть. Он напомнил, что максимальной суммы гранта нет, это сделано, чтобы "не сориентировать" НКО просить больше, чем требуется на реализацию проекта. "Максимального порога нет, организация может что угодно запросить. У нас были проекты, которые запрашивали весь наш грантовый фонд", - заметил Чукалин.

При этом, по его словам, если эксперты координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов считали запрашиваемую сумму завышенной, они не урезали финансирование, проект просто не выигрывал грант.

"Мы решили, что если в проекте завышенная сумма финансирования, он просто не получал [грант]. В исключительных случаях срезалось финансирование, которое эксперты считали, что неправильно это [в таком объеме] финансировать, а проект хороший. Такое редко бывало, в большинстве случаев такие проекты просто не проходили", - сказал Чукалин.

Он посоветовал НКО "запрашивать разумные деньги".

Наказание для нечестных НКО

Он также отметил, что фонд президентских грантов будет привлекать правоохранителей и добиваться блокировки счетов недобросовестной некоммерческой организации, выигравшей грант, но не реализовавшей проект, но только в случае заведомой нечистоплотности грантополучателя. Если же НКО не справляется с выполнением проекта в силу объективных причин, фонд будет помогать ей. Он отметил, что проект может не получиться "от переоценки собственных способностей", сложностей с партнерами или если представители НКО "оказались нечистоплотными".

"Самые грустные истории - если это все-таки были нечистоплотные люди, то тут у фонда есть взаимодействие с правоохранительной системой, здесь будет включаться и блокирование счетов, и отзыв грантов, и привлечение правоохранительных органов. Все-таки гранты президента РФ - это высокая ответственность, и если что-то с ними не так, будет вмешиваться вся государственная машина", - сказал Чукалин.

При этом он подчеркнул, что, если организация переоценила свои силы или испытывает трудности в бухгалтерском учете, но вовремя сообщит об этом фонду, фонд будет помогать исправить ошибки.

"Надзор должен больше носить восстановительный характер, а не прокурорский. Фонд должен быть настроен на то, что если в проекте что-то идет не так, если это не связано с недобросовестностью, нужно помочь людям проект все-таки реализовать", - заметил Чукалин.

Он добавил, что фонд будет "идти навстречу таким организациям", если они вовремя просигнализируют о трудностях с реализацией проекта. "Мы будем настраивать нашу систему мониторинга на помощь организациям", - сообщил он.

Конкурсы президентских грантов

Конкурсы по предоставлению государственной поддержки НКО, участвующим в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года.

С 2007 по 2016 год конкурсы организовывались несколькими операторами. В 2017 году был учрежден единый оператор - Фонд президентских грантов. В 2017 году проводятся два конкурса.

На первый в этом году конкурс было представлено рекордное количество проектов - 6 тысяч 581 - с общей суммой запрашиваемых грантов 31,27 млрд рублей. Заявки подали некоммерческие организации из всех регионов России, за исключением Магаданской области.

Каждая заявка была оценена не менее чем двумя экспертами по 10 критериям, по каждому из которых присваивается от 0 до 10 баллов. В итоге максимальный рейтинг, который могла получить заявка, - 100 баллов.

Заявки на участие во втором конкурсе будут приниматься с 16 августа по 29 сентября.

Как пояснили ранее в фонде, объем средств, предусмотренных на второй конкурс, составит более 4,5 млрд рублей, что вдвое больше суммы, распределенной по итогам первого конкурса (2,25 млрд рублей). В рамках первого конкурса была распределена вдвое меньшая сумма - 2,25 млрд рублей, было поддержано 970 проектов.