Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чукалин: не прошедшие первый конкурс президентских грантов НКО могут участвовать во втором

Общество
15 августа, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Гендиректор Фонда президентских грантов предположил, что правильнее всего участвовать во втором конкурсе "с учетом доработки"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Некоммерческие организации (НКО), проекты которых не были по каким-либо причинам допущены к участию или не прошли экспертизу в первом конкурсе президентских грантов, смогут подать заявку на участие во втором конкурсе после доработки своих проектов. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

16 августа стартует второй в этом году конкурс на предоставление президентских грантов. Фонд конкурса составит 4,5 млрд рублей. В рамках первого конкурса была распределена вдвое меньшая сумма - 2,25 млрд рублей, было поддержано 970 проектов.

Смотрите также

Второй конкурс грантов президента будет предусматривать отбор проектов по четырем группам

Чукалин: проекты с завышенными суммами не могут победить в конкурсе президентских грантов

Безруков: распределение президентских грантов регионам говорит о прозрачности оценки

"Организации, у которых заявки либо были не допущены на первом конкурсе либо заявка не прошла экспертизу, то есть не набрала проходной балл, конечно, смогут участвовать во втором конкурсе", - сказал он.

Гендиректор фонда предположил, что "участвовать во втором конкурсе с учетом доработки правильнее всего". "Потому что, если люди проявили инициативу, у них была хорошая идея, никогда не стоит останавливаться", - уверен Чукалин.

Он отметил, что для фонда важно, чтобы люди продолжали работу по совершенствованию своих идей. "Проект и заявка не равно организация и идея. Проект - это то, как идея представлена, как она написана, как собраны материалы, письма поддержки, насколько внимательно отнеслись к подаче заявки", - пояснил Чукалин.

По его словам, большое количество проектов не было допущено для участия в первом конкурсе, поскольку организации предоставляли заявки "в последний день". В связи с этим глава фонда президентских грантов рекомендовал всем участникам подавать документы заранее, чтобы у фонда была возможность в случае обнаружения каких-либо ошибок отправить заявку обратно организации на доработку.

Конкурсы президентских грантов

Конкурсы по предоставлению государственной поддержки НКО, участвующим в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года.

С 2007 по 2016 год конкурсы организовывались несколькими операторами. В 2017 году был учрежден единый оператор - Фонд президентских грантов. В 2017 году проводятся два конкурса.

На первый в этом году конкурс было представлено рекордное количество проектов - 6 тысяч 581 - с общей суммой запрашиваемых грантов 31,27 млрд рублей. Заявки подали некоммерческие организации из всех регионов России, за исключением Магаданской области.

Каждая заявка была оценена не менее чем двумя экспертами по 10 критериям, по каждому из которых присваивается от 0 до 10 баллов. В итоге максимальный рейтинг, который могла получить заявка, - 100 баллов.

Заявки на участие во втором конкурсе будут приниматься по 29 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Минске задержали российского психолога Михаила Козлова
2
Суд арестовал подозреваемого в подготовке диверсий в Крыму украинца
3
ФГР отозвала главного тренера юниорской сборной России с ЧМ за неподобающее поведение
4
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
5
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ за подготовку диверсий
6
Иран угрожает выйти из ядерного соглашения в случае новых санкций США
7
Новую программу помощи ипотечным заемщикам запустят 22 августа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама