Чукалин: не прошедшие первый конкурс президентских грантов НКО могут участвовать во втором

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Некоммерческие организации (НКО), проекты которых не были по каким-либо причинам допущены к участию или не прошли экспертизу в первом конкурсе президентских грантов, смогут подать заявку на участие во втором конкурсе после доработки своих проектов. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

16 августа стартует второй в этом году конкурс на предоставление президентских грантов. Фонд конкурса составит 4,5 млрд рублей. В рамках первого конкурса была распределена вдвое меньшая сумма - 2,25 млрд рублей, было поддержано 970 проектов.

"Организации, у которых заявки либо были не допущены на первом конкурсе либо заявка не прошла экспертизу, то есть не набрала проходной балл, конечно, смогут участвовать во втором конкурсе", - сказал он.

Гендиректор фонда предположил, что "участвовать во втором конкурсе с учетом доработки правильнее всего". "Потому что, если люди проявили инициативу, у них была хорошая идея, никогда не стоит останавливаться", - уверен Чукалин.

Он отметил, что для фонда важно, чтобы люди продолжали работу по совершенствованию своих идей. "Проект и заявка не равно организация и идея. Проект - это то, как идея представлена, как она написана, как собраны материалы, письма поддержки, насколько внимательно отнеслись к подаче заявки", - пояснил Чукалин.

По его словам, большое количество проектов не было допущено для участия в первом конкурсе, поскольку организации предоставляли заявки "в последний день". В связи с этим глава фонда президентских грантов рекомендовал всем участникам подавать документы заранее, чтобы у фонда была возможность в случае обнаружения каких-либо ошибок отправить заявку обратно организации на доработку.

Конкурсы президентских грантов

Конкурсы по предоставлению государственной поддержки НКО, участвующим в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года.

С 2007 по 2016 год конкурсы организовывались несколькими операторами. В 2017 году был учрежден единый оператор - Фонд президентских грантов. В 2017 году проводятся два конкурса.

На первый в этом году конкурс было представлено рекордное количество проектов - 6 тысяч 581 - с общей суммой запрашиваемых грантов 31,27 млрд рублей. Заявки подали некоммерческие организации из всех регионов России, за исключением Магаданской области.

Каждая заявка была оценена не менее чем двумя экспертами по 10 критериям, по каждому из которых присваивается от 0 до 10 баллов. В итоге максимальный рейтинг, который могла получить заявка, - 100 баллов.

Заявки на участие во втором конкурсе будут приниматься по 29 сентября.