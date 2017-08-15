Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На восстановление озера Ак-Гель в Махачкале направят более 170 млн рублей

Общество
15 августа, 11:44 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 15, августа. /ТАСС

Завершить работы планируется в декабре 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 15 августа. /ТАСС/. Более 170 млн рублей будет направлено на экологическую реабилитацию озера Ак-Гель в Махачкале, сообщил во вторник ТАСС начальник управления водопользования и охраны водных объектов Минприроды Дагестана Магомед Зубаиров.

"Общая сумма мероприятий по реабилитации озера Ак-Гель - 176 млн рублей. В текущем году будет выделено 83 млн рублей, из которых 72,4 млн - средства федерального бюджета и 11,5 млн - республиканского. Работа по реабилитации озера началась в этом месяце", - сказал Зубаиров.

Восстановление озера проводится в рамках реализации ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах". Завершить работы планируется в декабре 2018 года.

"Проблема этого озера в том, что на протяжении многих лет оно засыпалось строительным и бытовым мусором. Кроме того, туда сбрасывалась городская канализация. Нам удалось приостановить эти попытки загрязнения озера. В рамках экологической реабилитации планируется вывезти весь этот мусор", - отметил Зубаиров.

Ак-Гель - озеро, расположенное в Редукторном поселке Махачкалы, имеет лагунное происхождение. Оно образовалось путем намывания песчаной косы, отделившей его от Каспийского моря, с которым у озера сохраняется подземная связь. Общая площадь озера - 130 га.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Год экологии в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Минске задержали российского психолога Михаила Козлова
2
Суд арестовал подозреваемого в подготовке диверсий в Крыму украинца
3
ФГР отозвала главного тренера юниорской сборной России с ЧМ за неподобающее поведение
4
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
5
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ за подготовку диверсий
6
Иран угрожает выйти из ядерного соглашения в случае новых санкций США
7
Новую программу помощи ипотечным заемщикам запустят 22 августа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама