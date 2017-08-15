На восстановление озера Ак-Гель в Махачкале направят более 170 млн рублей

ГРОЗНЫЙ, 15 августа. /ТАСС/. Более 170 млн рублей будет направлено на экологическую реабилитацию озера Ак-Гель в Махачкале, сообщил во вторник ТАСС начальник управления водопользования и охраны водных объектов Минприроды Дагестана Магомед Зубаиров.

"Общая сумма мероприятий по реабилитации озера Ак-Гель - 176 млн рублей. В текущем году будет выделено 83 млн рублей, из которых 72,4 млн - средства федерального бюджета и 11,5 млн - республиканского. Работа по реабилитации озера началась в этом месяце", - сказал Зубаиров.

Восстановление озера проводится в рамках реализации ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах". Завершить работы планируется в декабре 2018 года.

"Проблема этого озера в том, что на протяжении многих лет оно засыпалось строительным и бытовым мусором. Кроме того, туда сбрасывалась городская канализация. Нам удалось приостановить эти попытки загрязнения озера. В рамках экологической реабилитации планируется вывезти весь этот мусор", - отметил Зубаиров.

Ак-Гель - озеро, расположенное в Редукторном поселке Махачкалы, имеет лагунное происхождение. Оно образовалось путем намывания песчаной косы, отделившей его от Каспийского моря, с которым у озера сохраняется подземная связь. Общая площадь озера - 130 га.