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"Священное место" построят на Таймыре для проведения этнических праздников

Общество
15 августа, 11:56 UTC+3

На реализацию проекта будет выделено 100 тыс. рублей

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КРАСНОЯРСК, 15 августа. /ТАСС/. Место для проведения этнических праздников построят в городе Дудинка на севере Красноярского края. Местная общественная организация "Союз нганасан" выиграла на его создание краевой грант, сообщила во вторник пресс-служба Таймырского муниципального района.

"100 тыс. рублей будет выделено на реализацию проекта "Священное место", в рамках которого предполагается создание в центре Дудинки архитектурного сооружения с кострищем и не менее 120 посадочных мест", - сообщили в пресс-службе.

В администрации Таймыра пояснили, что сейчас в районном центре нет мест для сбора этнических диаспор. Строительство планируется в этом году силами волонтеров, после чего на объекте будут проводится этнические праздники.

Нганасаны - коренной народ Сибири, один из самых малочисленных в России. Всего их менее одной тысячи человек, большинство нганасан живут на Таймыре, самом северном районе Красноярского края. Считаются самым северным народом Евразии

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