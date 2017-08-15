Движение ограничат на западе Москвы 20 августа из-за проведения Московского триатлона

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Движение будет ограничено в Западном административном округе столицы 20 августа в связи с проведением Московского триатлона. Об этом сообщается в Twitter столичного департамента транспорта.

Перекрытия в связи с проведением «Московского триатлона – 2017» #транспорт #Москва pic.twitter.com/2I2mNdEkZT — Московский транспорт (@DtRoad) 15 августа 2017 г.

Уточняется, что в этот день с 09:00 до 13:00 мск для проезда будет закрыта улица Крылатская от пересечения с улицей Нижние Мневники с проспектом Маршала Жукова.

Как говорится на сайте организаторов, 20 августа 2017 года в Москве на базе спортивного комплекса "Крылатское" состоится спринт-триатлон, в котором примут участие до 900 спортсменов. Им предстоит преодолеть 750 метров водной дистанции, 20 км велогонки и пять километров беговой дистанции.

Водный этап пройдет непосредственно в гребном канале спортивного комплекса, велогонка - на легендарной олимпийской трассе, а беговой этап состоится вокруг гребного канала.