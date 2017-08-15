В Тульскую область привезли мощи святой Матроны Московской

ТАСС, 15 августа. Мощи святой Матроны Московской привезли в Тульскую область, где верующие смогут поклониться им до 5 сентября, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"До 28 августа ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской будет находиться в Свято-Сергиевском храме Плавска. Затем с 29 августа по 5 сентября паломники смогут поклониться мощам в Свято-Покровском храме Ясногорска", - сказали там.

Святая блаженная Матрона Московская - одна из самых известных православных святых, ее мощи хранятся в Покровском женском монастыре в Москве. Матрона родилась в 1881 году в Тульской губернии, от рождения была слепой. Уже при жизни она почиталась как прорицательница и чудотворица.

С 1925 года и до своей кончины в 1952 году Матрона проживала в Москве. К лику святых была причислена в 2004 году. Верующие обращаются к ней за помощью в лечении тяжелых заболеваний и в различных нуждах.