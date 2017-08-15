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Кабмин выделил 99 млн рублей на помощь пострадавшим от паводка жителям Приморья

Общество
15 августа, 13:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Средства пойдут на обеспечение мероприятий по ликвидации ЧС

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 99 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи жителям Приморского края, пострадавшим от паводка в августе этого года.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина.

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"Выделить в 2017 году администрации Приморского края из резервного фонда правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Приморского края в результате сильных дождей, прошедших в августе 2017 года, бюджетные ассигнования в размере 99 млн рублей на оказание гражданам единовременной материальной помощи", - говорится в документе.

В результате обильных и продолжительных дождей, прошедших в первой декаде августа в некоторых населенных пунктах Приморского края, произошло подтопление около 2,2 тыс. жилых домов, в которых проживает более 15,5 тыс. человек, и придомовых территорий, а также 12 социально-значимых объектов.

Было повреждено 13 участков автомобильных дорог, подмыто четыре участка железной дороги. Также стихия прервала наземное сообщение с рядом населенных пунктов, в которых проживает более 5,4 тыс. человек, напомнили в кабмине.

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