Кабмин выделил 99 млн рублей на помощь пострадавшим от паводка жителям Приморья

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 99 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи жителям Приморского края, пострадавшим от паводка в августе этого года.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина.
"Выделить в 2017 году администрации Приморского края из резервного фонда правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Приморского края в результате сильных дождей, прошедших в августе 2017 года, бюджетные ассигнования в размере 99 млн рублей на оказание гражданам единовременной материальной помощи", - говорится в документе.
В результате обильных и продолжительных дождей, прошедших в первой декаде августа в некоторых населенных пунктах Приморского края, произошло подтопление около 2,2 тыс. жилых домов, в которых проживает более 15,5 тыс. человек, и придомовых территорий, а также 12 социально-значимых объектов.
Было повреждено 13 участков автомобильных дорог, подмыто четыре участка железной дороги. Также стихия прервала наземное сообщение с рядом населенных пунктов, в которых проживает более 5,4 тыс. человек, напомнили в кабмине.