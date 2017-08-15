Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Нацимбио" поставит в регионы препараты крови на 2,4 млрд рублей до 1 сентября

Общество
15 августа, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Поставка осуществлена в рамках госконтрактов с Минздравом

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Национальная иммунобиологическая компания ("Нацимбио") поставит в регионы России препараты крови на сумму около 2,4 млрд, что покроет потребность в них на первое полугодие 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Препараты покроют потребность получателей на первое полугодие 2018 года. В ближайшей перспективе будут заключены еще несколько госконтрактов также для обеспечения нужд медучреждений в следующем году", - приводит пресс- служба компании слова генерального директора "Нацимбио" Марьям Хубиевой.

Эта поставка будет осуществлена в рамках 11 госконтрактов, заключеных с Минздравом. "Общая сумма контрактов на поставку 236,5 млн МЕ (международных единиц) препаратов составила около 2,4 млрд рублей", - уточнили в компании.

До конца года будут заключены еще два госконтракта.

Согласно распоряжению правительства РФ, "Нацимбио" в 2017 году стала единственным поставщиком препаратов плазмы крови. Компания планирует до конца 2018 года завершить строительство завода препаратов крови в Кирове и запустить первую линию.

Смотрите также

"Нацимбио" обеспечивает медучреждения страны препаратами плазмы крови

"Нацимбио" поставила вакцину от клещевого энцефалита армии Восточного военного округа

Ученые "Нацимбио" проводят клинические исследования вакцины от мутирующих штаммов гриппа

"Нацимбио" предупредил Минздрав о риске дефицита вакцин из-за дополнительных проверок

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД ФРГ: мир шокирован тем, насколько непредсказуемой стала политика США
2
Глава МИД ФРГ предложил отложить дискуссию о статусе Крыма
3
В Минске задержали российского психолога Михаила Козлова
4
ЦБ РФ впервые за 6 лет разместил облигации на сумму 150 млрд рублей
5
В центре Москвы горит жилая пятиэтажка
6
В КБ "Южное" заявили, что КНДР могла незаконно скопировать ракетные двигатели
7
ФСБ распространила видео допроса агента Службы безопасности Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама