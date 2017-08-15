"Нацимбио" поставит в регионы препараты крови на 2,4 млрд рублей до 1 сентября

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Национальная иммунобиологическая компания ("Нацимбио") поставит в регионы России препараты крови на сумму около 2,4 млрд, что покроет потребность в них на первое полугодие 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
"Препараты покроют потребность получателей на первое полугодие 2018 года. В ближайшей перспективе будут заключены еще несколько госконтрактов также для обеспечения нужд медучреждений в следующем году", - приводит пресс- служба компании слова генерального директора "Нацимбио" Марьям Хубиевой.
Эта поставка будет осуществлена в рамках 11 госконтрактов, заключеных с Минздравом. "Общая сумма контрактов на поставку 236,5 млн МЕ (международных единиц) препаратов составила около 2,4 млрд рублей", - уточнили в компании.
До конца года будут заключены еще два госконтракта.
Согласно распоряжению правительства РФ, "Нацимбио" в 2017 году стала единственным поставщиком препаратов плазмы крови. Компания планирует до конца 2018 года завершить строительство завода препаратов крови в Кирове и запустить первую линию.