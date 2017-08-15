Псковские власти проверят ситуацию с участком местного жителя, который пожаловался Путину

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ТАСС, 15 августа. Губернатор Псковской области Андрей Турчак поручил провести проверку по спорной ситуации с земельным участком местного жителя, который пожаловался президенту Владимиру Путину в ходе "Прямой линии" 15 июня 2017 года, сообщили во вторник в пресс-службе администрации региона.
В ходе рабочей встречи в понедельник глава государства попросил Турчака разобраться с этой ситуацией и пообещал, что готов, если нужно, внести изменения в порядок землеустройства и лесной фонд. Обратившийся к Путину Владимир Сенчук купил участок в Тямшанской волости Псковского района и построил на нем дом. Природоохранная прокуратура позже заявила, что дом возведен незаконно, так как земля находится на территории лесного фонда, и теперь участок по суду должен быть изъят.
"Турчак поручил провести проверку по этому вопросу региональным властям, а также областную прокуратуру, поскольку аналогичных спорных ситуаций в области как минимум десять", - пояснила представитель пресс-службы по итогам прошедшего во вторник заседания администрации Псковской области.
Губернатор отметил, что при этом и прокуратура, и профильный комитет правительства в суде поддержали позицию об изъятии участков, несмотря на то, что ранее с этими же участками неоднократно проводились подобные сделки - они были поставлены на кадастровый учет, были выданы свидетельства о праве собственности. Представитель пресс- службы добавила, что губернатор видит пути решения подобных проблем в применении "лесной амнистии" и проверке правильности проведения кадастрового учета.
По словам Турчака, которые привели в пресс-службе, "когда граждане обращаются к президенту, это значит, что они исчерпали инструменты на местном уровне". Он отметил, что нужно минимизировать неудобства для людей и не лишать их имущества.