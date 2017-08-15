Путин поддержал идею о проверке Генпрокуратурой обращений обманутых дольщиков

НОВО-ОГАРЕВО, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею поручить Генпрокуратуре провести проверку обращений обманутых дольщиков. «Хорошо», — заявил он в ответ на соответствующее предложение главы фракции «Единой России» в Госдуме Владимира Васильева во время рабочей встречи с ним. «Я бы хотел попросить об одном: о вашем поручении прокуратуре, чтобы они посмотрели на эту работу, — заявил Васильев. — Потому что много обращений, и у нас на встречах с дольщиками, которые говорят: „Почему не приняли вовремя меры? Почему не наложили обеспечивающий арест, вывезли куда-то, вывели?“ Если бы сейчас Генеральная прокуратура организовала проверку этих обращений по обманутым дольщикам, посмотрела, как принимаются меры, насколько они эффективны, Владимир Владимирович, мы бы ответили на вопросы людям».

Глава государства также согласился со словами Васильева о том, что дольщикам нужно дать возможность участвовать в контроле за застройщиками.

Работа с дольщиками

Глава фракции напомнил, что 9 июля Путин поручал руководителям регионов обеспечить своевременную реализацию решений по проблемам граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. «Мы включились в эту работу парламентскими методами и провели в Думе встречу, я скажу, с непростой аудиторией, — рассказал депутат. — Граждане представляли у нас 20 регионов, более 200 человек, активных, хорошо знающих тему и крайне заинтересованных, потому что это их жизненные вопросы, вопросы их семьи». По его словам, «разговор получился». «Мы сошлись на общественно важных вещах и понимании того, что власть обязана решать в интересах людей их задачи, — отметил Васильев. — Создали постоянную рабочую группу, провели встречи специально с московскими [дольщиками], там было большое напряжение <...> Каждый, кто присутствовал — а это длилось часами, — мог задать вопрос и получить ответ, который люди порой годами не слышали от власти».

Парламентарий также констатировал тенденцию роста числа граждан, не получивших жилье, которая проявилась в последнее время в силу цикличности. «В „тучные годы“ заложили больше жилья и через три года его предоставили, — пояснил он. — Потом были „худые годы“, и стало расти число тех, кто не получил жилье». Васильев заявил, что для решения проблем обманутых дольщиков появились новые инструменты. «Например, Московскую область слушали у нас в Думе с приглашением застройщиков, и люди смотрели в глаза застройщику, — отметил он. — Тоже немаловажная вещь. Посмотрели, так и надо работать. Все это, естественно, средства массовой информации высвечивают. Мы берем здесь на себя тоже ответственность. Идет скрупулезная работа в открытом режиме. Дольщики сами участвуют в контроле».

Глава фракции отметил, что «есть политические спекулянты, которые недовольных всегда пытаются использовать», однако, по его словам, людей стали «звать на улицу» все реже. «И власть — естественно, в разных регионах по-разному, — но заметно сейчас поворачивается к тому, что этот вопрос [обманутых дольщиков] нельзя замалчивать, его надо решать: работать с людьми, находить, включаться в диалог, — добавил он. — И у нас есть инструменты, которые нам позволяют это сделать. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на это».