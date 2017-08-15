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Путин поддержал идею о проверке Генпрокуратурой обращений обманутых дольщиков

Общество
15 августа, 14:13 UTC+3

Глава государства также согласился с тем, что дольщикам нужна возможность самим контролировать застройщиков

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НОВО-ОГАРЕВО, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею поручить Генпрокуратуре провести проверку обращений обманутых дольщиков. «Хорошо», — заявил он в ответ на соответствующее предложение главы фракции «Единой России» в Госдуме Владимира Васильева во время рабочей встречи с ним. «Я бы хотел попросить об одном: о вашем поручении прокуратуре, чтобы они посмотрели на эту работу, — заявил Васильев. — Потому что много обращений, и у нас на встречах с дольщиками, которые говорят: „Почему не приняли вовремя меры? Почему не наложили обеспечивающий арест, вывезли куда-то, вывели?“ Если бы сейчас Генеральная прокуратура организовала проверку этих обращений по обманутым дольщикам, посмотрела, как принимаются меры, насколько они эффективны, Владимир Владимирович, мы бы ответили на вопросы людям».

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Глава государства также согласился со словами Васильева о том, что дольщикам нужно дать возможность участвовать в контроле за застройщиками.

Работа с дольщиками

Глава фракции напомнил, что 9 июля Путин поручал руководителям регионов обеспечить своевременную реализацию решений по проблемам граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. «Мы включились в эту работу парламентскими методами и провели в Думе встречу, я скажу, с непростой аудиторией, — рассказал депутат. — Граждане представляли у нас 20 регионов, более 200 человек, активных, хорошо знающих тему и крайне заинтересованных, потому что это их жизненные вопросы, вопросы их семьи». По его словам, «разговор получился». «Мы сошлись на общественно важных вещах и понимании того, что власть обязана решать в интересах людей их задачи, — отметил Васильев. — Создали постоянную рабочую группу, провели встречи специально с московскими [дольщиками], там было большое напряжение <...> Каждый, кто присутствовал — а это длилось часами, — мог задать вопрос и получить ответ, который люди порой годами не слышали от власти».

Парламентарий также констатировал тенденцию роста числа граждан, не получивших жилье, которая проявилась в последнее время в силу цикличности. «В „тучные годы“ заложили больше жилья и через три года его предоставили, — пояснил он. — Потом были „худые годы“, и стало расти число тех, кто не получил жилье». Васильев заявил, что для решения проблем обманутых дольщиков появились новые инструменты. «Например, Московскую область слушали у нас в Думе с приглашением застройщиков, и люди смотрели в глаза застройщику, — отметил он. — Тоже немаловажная вещь. Посмотрели, так и надо работать. Все это, естественно, средства массовой информации высвечивают. Мы берем здесь на себя тоже ответственность. Идет скрупулезная работа в открытом режиме. Дольщики сами участвуют в контроле».

Глава фракции отметил, что «есть политические спекулянты, которые недовольных всегда пытаются использовать», однако, по его словам, людей стали «звать на улицу» все реже. «И власть — естественно, в разных регионах по-разному, — но заметно сейчас поворачивается к тому, что этот вопрос [обманутых дольщиков] нельзя замалчивать, его надо решать: работать с людьми, находить, включаться в диалог, — добавил он. — И у нас есть инструменты, которые нам позволяют это сделать. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на это».

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