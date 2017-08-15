Редкий белый лось попал на видео в Швеции

СТОКГОЛЬМ, 15 августа. /ТАСС/. В интернете набирает популярность видео, на котором белый лось купается в небольшом водоеме в лесу. Действие ролика происходит в районе города Арвика (провинция Вэрмланд, центральная Швеция).

Dakine614/Youtube

Как сообщило агентство TT, обретенную благодаря видео популярность местные жители и сами животные воспринимают как нечто мешающее. "Поднялась настоящая истерика, люди ходят по участкам, бродят по лесу в поисках белого лося", - приводит агентство слова сотрудника окружной администрации Вэрмланда Андерса Тедехольма.

В этой части Швеции, охватывающей отдельные районы провинций Вэрмланд, Далсланд и Бохуслен, белые лоси водятся уже давно. По словам эксперта-биолога Государственного естественно-исторического музея Дидрика Ванхойнакера, животные не являются альбиносами.

"Скорее всего, у них какой-то иной пигментный дефект, из-за которого они выглядят так, как выглядят. Глаза у них не красные", - считает ученый.

Государственный консультант по дичи Шведского союза охотников Йенс Густафссон отмечает, что многие охотники специально выслеживают белых лосей "из-за их колоритности". "Где-то они - магнит для туристов", - считает Густафссон.