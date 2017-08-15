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В Твери будет восстановлено здание речного вокзала, которое обрушилось 8 августа

Общество
15 августа, 15:23 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 15, августа. /ТАСС

Сооружение является памятником архитектуры регионального значения

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ТВЕРЬ, 15 августа. /ТАСС/. Здание речного вокзала, часть которого обрушилась в Твери в ночь на 8 августа, будет восстановлено, сообщил журналистам во вторник губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В ночь на 8 августа в Твери в здании речного вокзала обрушились часть стены, перекрытие второго этажа и часть террасы. Здание является памятником архитектуры регионального значения, оно построено в 1938 году в стиле сталинского неоклассицизма на месте впадения реки Тверцы в Волгу. В результате инцидента никто не пострадал.

"Мы исходим из того, что объект является символом Твери. Мы уверены в том, что этот объект будет восстановлен. И восстановлен он будет именно в тех формах и тех архитектурных видах (каким был изначально - прим. ТАСС)", - сказал Руденя.

Он добавил, что по срокам восстановления необходимо "проконсультироваться". "Это уже не просто реставрация, это работа по восстановлению, а может быть даже и строительство заново памятника. Я бы не хотел давать оценку тем, кто раньше занимался сохранностью, ремонтом и реконструкцией (вокзала - прим. ТАСС), но очевидно, что конструктив здания был нарушен ранее в процессе проведения работ", - отметил глава региона.

По словам Рудени, региональные власти пригласили специалистов для восстановления здания. "Никаких новоделов не будет, если мы будем делать, то мы будем делать, чтобы было все идентично", - сказал губернатор.

Кроме того, он отметил, что "в конце 80-х годов уже были акты об аварийном состоянии данного памятника, и нужно сказать большое спасибо местным властям, что они этот памятник не снесли". "Чиновники могли бы последовать этим актам об аварийности и в "лихие 90-е" этот памятник мог бы просто исчезнуть с карты города", - пояснил Руденя.

О речном вокзале

В последние несколько лет здание не эксплуатировалось и находилось в аварийном состоянии. Местные власти заявляли, что искали инвестора для реставрации постройки, однако не смогли его найти, из-за того что это оказалось нерентабельным для бизнеса. По оценке представителей правительства региона, для реставрации здания потребуется не менее 500 млн рублей.

Региональная прокуратура в ходе проверки по факту обрушения пришла к выводу, что чиновники, ответственные за сохранность памятника архитектуры, ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, что могло привести к обрушению здания. Зампред регионального правительства Андрей Белоцерковский высказал мнение, что причиной обрушения мог стать износ несущих конструкций, которые изготовлены из материалов, разрушающихся из-за метеоусловий.

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