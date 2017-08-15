СМИ: Джордж Лукас купил виноградник во Франции рядом с усадьбой Джоли и Питта

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ПАРИЖ, 15 августа. /ТАСС/. Американский режиссер Джордж Лукас приобрел особняк с виноградником в департаменте Вар на юге Франции. По словам бывшего владельца имения, оно расположено неподалеку от поместья, принадлежащего Брэду Питту и Анджелине Джоли.
Примечательно, что о сделке, которая состоялась еще в апреле, ничего не было известно. Информацию о ней опубликовал местный портал Var-Matin, которому удалось пообщаться с бывшим владельцем виноградника Филиппом Гийянтоном. Тот не стал раскрывать сумму, за которую ему удалось продать недвижимость, однако мэр расположенной поблизости коммуны Шатовер Серж Луд заявил, что создатель "Звездных войн" отдал €9,5 млн за имение Chateau Margui площадью 115 гектаров.
Перевод осуществлялся через принадлежащую Лукасу инвестиционную компанию Skywalker Vineyards, названную в честь одного из ключевых персонажей его киносаги. Через эту же компанию режиссер ранее приобретал виноградники в Калифорнии и в Италии.
По информации издания, Лукас собирается вложить в имение порядка €15 млн. Деньги должны пойти на модернизацию винных погребов, а также на строительство гостевого дома, где он собирается проводить частные приемы и встречи акционеров Skywalker Vineyards. План изменений был одобрен администрацией коммуны еще в феврале.
Виноградник Лукаса расположен всего в нескольких километрах от поместья Chateau Miraval, которым с 2008 года владеют голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли. Несмотря на то, что Джоли в конце прошлого года подала на развод, они пока не планируют продавать недвижимость, где по-прежнему производят розовое вино собственной марки.