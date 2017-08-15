Британский музей проводит выставку необычных экспонатов к столетию Русской революции

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ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Британский музей решил отметить 100-летие Русской революции экспозицией плакатов, медалей, орденов и денежных знаков. Об этом сообщил официальный представитель одного из крупнейших музеев мира, куратор выставки Том Хокенхал.
Среди экспонатов - советский постер с призывом "Храните деньги в сберегательной кассе" ("Понемногу мы копили, вещь хорошую купили"), Орден Трудовой Славы, вручавшийся за трудовое отличие, Орден "Мать-героиня", которым награждались матери, родившие и воспитавшие 10 и более детей.
Хокенхал считает, что сильное впечатление на посетителей смотра окажут денежные знаки с изображением уверенных в себе, оптимистичных и целеустремленных колхозников, рабочих, ученых, военнослужащих. Купюры находились в обращении не только в СССР, но и примерно в 20 других странах, в том числе в Югославии и КНР. Среди денежных знаков и 100-шиллинговая сомалийская банкнота с изображением женщины, которая одновременно держит в руках оружие, лопату и ребенка.
"Они [денежные знаки] выглядят великолепно, в особенности по сравнению с западными денежными купюрами того же периода, - приводит слова Хокенхала газета The Guardian. - Они намного интереснее, красивее". "Хотя время от времени они обесценивались, и тогда их стоимость не превышала цены бумаги, на которой они были отпечатаны, изображенное на них свидетельствует о самых славных проектах", которые когда-либо задумывались, отметил куратор.
По его утверждению, чем стабильнее экономика, тем менее интересные денежные знаки находятся в обращении, хотя, как признает Хокенхал, так бывает не всегда.
Подготовка к экспозиции стала исключительно захватывающим процессом, признается куратор. "Я англичанин, выросший в капиталистическом обществе, и (нынешняя работа) стала окном в совершенно иной мир с другим восприятием окружающей действительности ", - отметил Хокенхал.
Выставка "Денежные знаки коммунизма" откроется 19 октября и продлится до 18 марта 2018 года.