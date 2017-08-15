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В Ингушетии создадут группу, которая будет следить за свадебными кортежами

Общество
15 августа, 15:45 UTC+3 ТАСС

Ранее в соцсетях появился видеоролик, в котором водители иномарок из свадебного кортежа обоняют и таранят друг друга в Назрановском районе республики

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ТАСС, 15 августа. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил создать в республике межведомственную группу, которая будет контролировать передвижение свадебных кортежей. Такое решение руководитель региона принял из-за многочисленных нарушений правил дорожного движения в дни проведения церемоний бракосочетаний, написал Евкуров во вторник на своей странице в Instagram.

С утра провёл рабочее совещание с участием и.о. секретаря Совбеза РИ Исмилхана Гайтова, заместителя министра – начальника следственного управления МВД по РИ Юрия Муравьева и Врио начальника РОВД Назрановского района Трофима Давыдова. Заслушал доклад об оперативной обстановке в республике. Основное внимание уделили обсуждению противоправных действий участников свадебного кортежа в селении Сурхахи, которые могли привести к серьезному ДТП. Лихачи намеренно создавали на оживленной трассе аварийно-опасную ситуацию. В настоящее время на них наложено административное взыскание, но не исключено, что в данном происшествии могут быть усмотрены признаки уголовного преступления. В очередной раз напомнил о необходимости усиления профилактической работы среди молодёжи. К сожалению, снова и снова приходится объяснять молодым людям очевидные вещи, а именно тяжесть возможных последствий их безответственного, несерьезного отношения к жизни, здоровью, что само по себе противоречит не только закону, но и религиозным нормам и принципам морали. Обозначил главную задачу – до 25 августа проработать вопрос создания межведомственной рабочей группы, которая будет контролировать формирование и передвижение свадебных кортежей с отслеживанием их маршрута. Подчеркнул, что власти не намерены закрывать глаза на творящийся беспредел. Считаю, что списывать подобные свадебные «гонялки» на местный колорит – оскорбительно для нашего народа.  #Ингушетия #Евкуров #дтп #пдд #безопасность

Публикация от Юнус-Бек Евкуров (@junusbek_evkurov)

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено, как два водителя за рулем иномарок из свадебного кортежа в селении Сурхахи в Назрановском районе Ингушетии обоняют и таранят друг друга, чтобы занять место за автомобилем, в котором находилась невеста.

"Основное внимание уделили обсуждению противоправных действий участников свадебного кортежа в селении Сурхахи, которые могли привести к серьезному ДТП. Лихачи намеренно создавали на оживленной трассе... опасную ситуацию. Обозначил главную задачу - до 25 августа проработать вопрос создания межведомственной рабочей группы, которая будет контролировать формирование и передвижение свадебных кортежей с отслеживанием их маршрута", - написал глава Ингушетии по итогам встречи с представителями Совета безопасности и МВД республики.

Евкуров отметил, что власти не намерены закрывать глаза "на творящийся беспредел". "Считаю, что списывать подобные свадебные "гонялки" на местный колорит - оскорбительно для нашего народа", - добавил он.

На водителей, запечатленных на видео в селении Сурхахи, наложили административное взыскание. Евкуров, не исключил, что в отношении нарушителей могут возбудить уголовное дело и отметил, что необходимо усилить профилактическую работу с молодежью.

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