В СК РФ сократят число машин для сотрудников, не занимающихся расследованиями

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ (СК) оптимизирует использование служебного автотранспорта: сократится количество машин для сотрудников, не занимающихся расследованием преступлений. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в связи с публикацией в ряде СМИ материалов, в которых утверждается, что следователи комитета вынуждены выезжать на места происшествия на общественном транспорте.

"В центральном аппарате Следственного комитета РФ идет процесс перераспределения служебного транспорта, связанный с необходимостью повышения эффективности работы ведомства по основному направлению его деятельности - оперативному и качественному расследованию преступлений, - сказала Петренко. - Предполагается уменьшить количество автомобилей, используемых сотрудниками подразделений, не связанных непосредственно с работой по расследованию преступлений".

К ним относятся различные вспомогательные и хозяйственные подразделения центрального аппарата Следственного комитета. "Высвобождающийся таким образом транспорт будет передан в следственные и криминалистические подразделения, которые смогут использовать его для выездов на места происшествий", - пояснила Петренко.

Кроме того, теперь отменяется закрепление служебного автотранспорта за конкретными должностными лицами ведомства. "Создаваемая диспетчерская служба будет регулировать использование автотранспорта в соответствии с заявками, что также позволит оптимизировать рабочий процесс и сэкономить бюджетные средства", - сказала представитель СК.

Вместе с этим в прошлом году в соответствующий приказ СК были внесены изменения, увеличивающие лимит денежной компенсации при использовании личного автотранспорта в служебных целях. "Таким образом, размеры такой компенсации были доведены до уровня, существующего в других правоохранительных органах", - сообщила Петренко. При этом перечень документов, предоставляемых сотрудником ведомства, требуется для проведения правильного расчета суммы компенсации.