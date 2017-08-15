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Союз журналистов РФ назвал депортацию репортеров с Украины атакой на свободу слова

Общество
15 августа, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Ранее СБУ выдворила из страны журналистку ВГТРК Тамару Нерсесьян. Поводом послужили ее репортажи, которые якобы "представляли угрозу безопасности и территориальной целостности Украины"

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Депортация журналистов с Украины является непосредственной атакой на свободу слова. С таким заявлением выступил во вторник Союз журналистов России (СЖР) в связи с решением Службы безопасности Украины выдворить из страны журналистку ВГТРК Тамару Нерсесьян.

Ранее телеканал "Россия 24" сообщил о высылке Нерсесьян. По словам журналистки, поводом для депортации послужили ее репортажи, которые якобы "представляли угрозу безопасности и территориальной целостности Украины".

"Мы убеждены в том, что депортация журналиста, вне зависимости от его политических пристрастий, является непосредственной атакой на свободу слова", - приводит пресс-служба слова секретаря СЖР, члена исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимура Шафира.

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Он подчеркнул, что Союз журналистов "неоднократно выступал против депортации российских журналистов из Украины", а также "при необходимости был и будет готов использовать все ресурсы для защиты украинских коллег, депортируемых из России". "К счастью, по нашим данным, ни одного подобного факта до сих пор не было зафиксировано. Уверены, что этого не произойдет и в дальнейшем", - отметил секретарь организации.

Санкции против журналистов

На Украине запрещены большинство российских телеканалов: Первый канал, НТВ, ТВ Центр, "Россия-1","Россия 24", ТНТ, "Петербург 5", "Звезда", Рен ТВ, "LifeNews", "Russia Today", РБК-ТВ, "РТР Планета", "Мир 24". Под санкции попали также российские телеканалы "Дом кино", "Русский иллюзион","Усадьба-ТВ", "Домашние животные", "Вопросы и ответы", "Оружие", "История".

Действует запрет на въезд в страну руководителям российских средств массовой информации: главному редактору "Комсомольской правды" Владимиру Сунгоркину, генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву, генеральному директору российского международного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, генеральному директору информационного агентства ТАСС Сергею Михайлову, главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, главному редактору журнала "Эксперт" Валерию Фадееву, главному редактору журнала "Русский репортер" Виталию Лейбину и другим.

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