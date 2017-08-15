В Киеве открыт монумент с изображением меча, вонзенного в карту России

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КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Монумент высотой в 2,5 метра, представляющий собой меч, вонзенный в контур карты России, открыт в Киеве на пересечении улиц Леся Курбаса и Академика Королева. У подножия изображен ангел-хранитель с гербом Украины и сине-желтыми крыльями.

Как сообщило во вторник издание "Сегодня", композиция посвящена памяти участников силовой операции в Донбассе, в дар городу ее передали представители различных общественных организаций. Стоимость памятника составила 120 тыс. гривен ($4,7 тыс.), средства были собраны за счет пожертвований.

По данным минобороны Украины, за время конфликта в Донбассе с апреля 2014 по июль 2017 года погибли более 2,7 тысячи украинских военных, более 10 тысяч получили ранения.