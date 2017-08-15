В Киеве открыт монумент с изображением меча, вонзенного в карту России

Тренер: хоккеисты "Динамо" не выполнили установку в третьем периоде матча с "Витязем"Спорт 15 августа, 18:23
В правительстве Молдавии опровергли возможность введения визового режима с РоссиейМеждународная панорама 15 августа, 18:17
Московское "Динамо" обыграло "Витязь" в матче Кубка мэра Москвы по хоккеюСпорт 15 августа, 18:15
Райффайзенбанк ищет стартапы на GoTechНовости партнеров 15 августа, 18:07
Рогозин назвал контрабандой поставку украинских ракетных двигателей КНДРПолитика 15 августа, 18:04
"Зенит" включил Краневиттера в заявку на матчи квалификации Лиги Европы с "Утрехтом"Спорт 15 августа, 17:53
Футбольный клуб "Бертон Альбион" готов пригласить на просмотр Усэйна БолтаСпорт 15 августа, 17:45
Стоимость страховки при поездке пассажира в такси может обойтись в 5-7 рублейЭкономика и бизнес 15 августа, 17:44
Путин выразил соболезнования Сьерра-Леоне в связи с жертвами в результате наводненийОбщество 15 августа, 17:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Монумент высотой в 2,5 метра, представляющий собой меч, вонзенный в контур карты России, открыт в Киеве на пересечении улиц Леся Курбаса и Академика Королева. У подножия изображен ангел-хранитель с гербом Украины и сине-желтыми крыльями.
Как сообщило во вторник издание "Сегодня", композиция посвящена памяти участников силовой операции в Донбассе, в дар городу ее передали представители различных общественных организаций. Стоимость памятника составила 120 тыс. гривен ($4,7 тыс.), средства были собраны за счет пожертвований.
По данным минобороны Украины, за время конфликта в Донбассе с апреля 2014 по июль 2017 года погибли более 2,7 тысячи украинских военных, более 10 тысяч получили ранения.