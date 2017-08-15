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Более 200 дворов отремонтируют на Ставрополье до конца августа

Общество
15 августа, 18:05 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 15, августа. /ТАСС

Власти региона разработали проект краевой госпрограммы по формированию комфортной городской среды до 2022 года

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СТАВРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Власти планируют благоустроить 202 дворовые территории на Ставрополье до конца августа. Работы на большинстве объектов уже завершаются, сообщили во вторник в пресс-службе главы региона.

"В 2017 году Ставропольскому краю в срок до 1 сентября необходимо обустроить 202 дворовые и 21 общественную территорию в 18 муниципальных образованиях. На эти цели выделено в целом 684 млн рублей. На сегодняшний день выполнены или находятся в стадии завершения работы на 162 дворовых и 20 общественных территориях", - говорится в сообщении.

Власти региона разработали проект краевой госпрограммы по формированию комфортной городской среды до 2022 года, документ планируют утвердить в 2017 году. Кроме того, в 2018 году федеральные власти планируют продолжить финансирование программы по благоустройству городов. "Наша задача - своевременно войти в программу 2018 года, подготовить документацию, уже этой осенью определить объекты, чтобы быстро начать на них работы", - цитирует пресс-служба губернатора региона Владимира Владимирова.

В 2017 году в стране при поддержке на федеральном уровне впервые началась реализация приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды. Общий объем федеральных и региональных средств на реализацию проекта составит в 2017 году 42 млрд рублей. В рамках этого проекта все муниципалитеты с населением свыше тысячи человек обязаны принять современные правила благоустройства, выстроить системы уборки, освещения и озеленения.

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