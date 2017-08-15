Число проживающих в пятиэтажках московских студентов увеличилось в 1,5 раза

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Число московских студентов, проживающих в пятиэтажках, в июле 2017 года достигло 51,9 тыс. человек, что почти в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объясняется это арендным бумом накануне масштабной программы реновации в Москве, заявили ТАСС в компании - разработчике георекомендательных сервисов и систем искусственного интеллекта OneFactor.

В основе исследования OneFactor лежал анализ нагрузок на базовые станции сотовых операторов при помощи технологии машинного обучения. Компания количественно изучила аудиторию, профилировала ее по поведенческим характеристикам и пришла к выводу, что "число студентов, проживающих в пятиэтажках, в июле 2017 года увеличилось на 48,7% по сравнению с июлем прошлого года".

Арендные ставки в хрущевках остаются одними из самых низких в столице, поэтому спрос на пятиэтажки стабильно высокий. Минимум, который предлагают собственники квартир в панельных пятиэтажках, - 17 тыс. рублей за "однушку", отмечает управляющий партнер "Метриум Групп" Мария Литинецкая. "Зафиксированный рост спроса пришелся именно на такие дома в начале лета. Как правило, (арендаторы - прим. ред.) это молодые люди от 17 до 25 лет, которые заинтересованы в самых доступных предложениях аренды на небольшой срок (два-четыре месяца). Кроме того, приезжие студенты на лето нередко выселяются из общежития и вскладчину снимают собственное жилье", - пояснила Литинецкая.

На фоне реновации пятиэтажки превращаются в "доходные дома", отмечают эксперты: многие собственники отказываются от идеи продажи жилья по низким ценам, предпочитают дожидаться своей очереди по переселению и при этом зарабатывать, сдавая квартиру в аренду. В результате хозяин получает ежемесячный доход, а после сноса дома - квартиру в новостройке в своем районе, а не за МКАДом, говорится в сообщении OneFactor.

Экономное проживание в хрущевках имеет свои недостатки: сами строения, как правило, ветхие и имеют изношенные коммуникации. "Предлагаемые варианты в хрущевках зачастую подходят под описание "советский, бабушкинский стиль", поэтому те, кого интересует более комфортное проживание, ориентируются на другие предложения. Что касается студентов, то здесь выбор вариантов в хрущевках можно объяснить еще одной причиной - лояльностью собственников. Владельцы квартир с хорошим ремонтом при возможности отдадут предпочтение другому, более надежному арендатору, при этом данная проблема не столь актуальна для хрущевок", - сказала руководитель отдела городской недвижимости Северо-Восточного отделения компании "НДВ-Недвижимость" Елена Мищенко.

Кто живет в пятиэтажках

Число жителей пятиэтажек в июне в среднем увеличилось на 5% по сравнению с февралем 2017 года, когда наблюдался отток в 4%, подсчитали в OneFactor. Приток населения в возрасте до 35 лет оказался в три раза больше, чем жителей старше 35 лет. Жители в возрасте до 25 лет составили 10%, от 25 до 35 лет - 5%, от 35 до 50 - 4%, старше 50 - 2%.

Жилье в пятиэтажках преимущественно арендуют мужчины в возрасте до 25 лет - их число составляет 11%, тогда как женщин в аналогичной возрастной группе 9%. Лидерами среди районов по притоку населения стали Люблино (+8%), Гольяново (+7%), Кузьминки (+6%), Северное Измайлово (+6%), Хорошево-Мневники (+6%), Южное Тушино (+6%), Пресненский район (+6%).

О компании OneFactor

OneFactor была создана в 2015 году. Она выросла из R&D-подразделения "Мегафона", работавшего с большими данными с 2011 года. Компания специализируется на автоматизации интеллектуального труда за счет создания сервисов - виртуальных сотрудников на основе технологий искусственного интеллекта для B2B рынка.

OneFactor разрабатывает и развивает собственные алгоритмы извлечения сигналов из массивов неструктурированных и слабоструктурированных данных, в том числе на основе технологий "глубокого обучения" с использованием нейронных сетей. Работает в ритейле, транспорте, финансовом и телеком- и других сегментах. Компания сотрудничала с правительством Москвы, Казани, КБ "Стрелка" в сферах транспортного планирования, управления городским хозяйством и т.д.

О реновации

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

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Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. метров. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. 8 августа мэр утвердил фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.

Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица, отмечается в постановлении столичного правительства.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее называл три источника формирования портфеля квартир фонда: принадлежащие столице квартиры, находящиеся на балансе департамента городского имущества, жилье, возводимое подконтрольными властям застройщиками, например, казенным предприятием "Управление гражданского строительства" или "Управление экспериментальной застройки микрорайонов" (УЭЗ), выкупленные у девелоперов пустующие квартиры в сданных домах.