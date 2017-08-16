В России стартует второй конкурс на получение президентских грантов для НКО

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Второй конкурс для некоммерческих организаций (НКО) по предоставлению грантов президента РФ стартует в России. Общий объем фонда, который будет распределен на победившие в конкурсе проекты, составит более 4,5 млрд рублей.

Из истории президентских грантов

Конкурсы по предоставлению государственной поддержки НКО, участвующим в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года. С 2007 по 2016 год они организовывались несколькими операторами, в год проводилось по четыре конкурса.

В 2017 году был учрежден единый оператор - Фонд президентских грантов, его генеральным директором был назначен Илья Чукалин, а главой координационного комитета по проведению конкурсов - первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко. Координационный комитет формирует объединенный экспертный совет для оценки проектов, представленных на получение грантов, и утверждает окончательный состав НКО-грантополучателей.

Выделение грантов предусмотрено на 12 направлений деятельности, утвержденных распоряжением главы государства. Это социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; поддержка молодежных проектов; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; поддержка проектов в области культуры и искусства; сохранение исторической памяти; защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; развитие институтов гражданского общества.

В этом году проводится два конкурса проектов на получение грантов.

Итоги первого конкурса

Заявки на первый конкурс подавались с 17 апреля по 31 мая, на него было представлено рекордное количество проектов - более 6,6 тыс. - с общей суммой запрашиваемых грантов 31,27 млрд рублей. Как отмечали в координационном комитете, число поданных заявок оказалось на 40% больше, чем максимальное количество заявок суммарно на конкурс президентских грантов по всем операторам в прошлые годы, и почти в два раза больше среднего числа заявок на один конкурс. Заявки подали некоммерческие организации из всех регионов России, за исключением Магаданской области.

Наиболее востребованными темами в первом конкурсе стали охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни (976), поддержка проектов в области науки, образования, просвещения (937), социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан (817), сохранение исторической памяти (681), поддержка проектов в области культуры и искусства (579).

При отборе заявок выделялись три группы проектов в зависимости от запрашиваемой на их реализацию суммы: до 500 тыс. рублей, от 500 тыс. до 3 млн рублей и свыше 3 млн рублей. Каждая заявка была оценена не менее чем двумя экспертами по 10 критериям, по каждому из которых присваивается от 0 до 10 баллов. В итоге максимальный рейтинг, который могла получить заявка, - 100 баллов.

Изначально объем грантового фонда в этом году составлял 4,3 млрд рублей. Однако в июне президент РФ Владимир Путин увеличил его до 7 млн рублей. По итогам первого конкурса сумма, распределенная на гранты, составила 2,25 млрд рублей, было поддержано 970 проектов.

Значительную часть получивших гранты проектов составляли региональные инициативы. Как сообщил 31 июля Кириенко на подведении итогов первого конкурса, "в 79 субъектах есть как минимум один проект-победитель", есть и регионы, "в которых победителей значительно больше". Так, одним из передовиков оказался город Шарыпово Красноярского края: сразу четыре проекта из него, по словам Кириенко, "получили очень высокие экспертные оценки".

Оказались среди победителей и так называемые НКО - "иностранные агенты". "Оценивается не то, иностранный это агент или нет, оценивается, на что люди запрашивают деньги", - пояснял Кириенко.

В общей сложности, по словам первого замглавы кремлевской администрации, более 80% некоммерческих организаций, победивших в первом конкурсе этого года, не получали гранты в 2016 году. По его словам, это означает, что "не одни и те же НКО из года в год получают президентские гранты и что это честная открытая конкуренция".

О втором конкурсе

Заявки на второй конкурс грантов будут приниматься с 16 августа по 29 сентября, итоги подведут в ноябре.

Одной из новаций нынешнего конкурса по сравнению с предыдущим станет выделение четвертой группы проектов, претендующих на финансирование свыше 10 млн рублей. "По сути, это означает, что будет более детальное и пристальное рассмотрение заявок с такими запрашиваемыми суммами", - пояснил 15 августа на пресс-конференции в ТАСС Чукалин. Он не исключил, что у таких проектов "возможно, будет более высокий проходной балл". По мнению главы фонда, в группе проектов с запросами по грантам свыше 10 млн рублей "должна быть инициатива организации, у которой невероятный опыт, безупречная репутация, проект действительно федерального масштаба".

При этом Чукалин посоветовал НКО "запрашивать разумные деньги". "Максимального порога нет, организация может что угодно запросить. У нас были проекты, которые запрашивали весь наш грантовый фонд", - напомнил он, в то же время обратив внимание, что если эксперты координационного комитета считали запрашиваемую сумму завышенной, они не урезали финансирование, проект просто не выигрывал грант.

"В исключительных случаях срезалось финансирование, которое эксперты считали, что неправильно это [в таком объеме] финансировать, а проект хороший. Такое редко бывало, в большинстве случаев такие проекты просто не проходили", - уточнил руководитель фонда.

Он также сообщил, что НКО, проекты которых не были по каким-либо причинам допущены к участию или не прошли экспертизу в первом конкурсе, смогут подать заявку на участие во втором после доработки проектов. Более того, Чукалин предположил, что "участвовать во втором конкурсе с учетом доработки правильнее всего". "Потому что, если люди проявили инициативу, у них была хорошая идея, никогда не стоит останавливаться", - уверен Чукалин.

Глава фонда отметил, что большое количество проектов не было допущено для участия в первом конкурсе, поскольку организации предоставляли заявки "в последний день". В связи с этим он рекомендовал всем участникам подавать документы заранее, чтобы у фонда была возможность в случае обнаружения каких-либо ошибок отправить заявку на доработку.

Подспорьем для НКО станут семинары на тему "Как получить грант президента РФ на реализацию социального проекта?", которые в день начала приема заявок на второй конкурс будут проведены для потенциальных участников конкурса от Магадана до Санкт-Петербурга и Крыма. В Челябинске ведущим семинара будет Чукалин, мероприятие будет транслироваться в режиме вебинара на всю территорию РФ.