Путин выразил соболезнования Сьерра-Леоне в связи с жертвами в результате наводнений

В правительстве Молдавии опровергли возможность введения визового режима с РоссиейМеждународная панорама 15 августа, 18:17
Московское "Динамо" обыграло "Витязь" в матче Кубка мэра Москвы по хоккеюСпорт 15 августа, 18:15
Райффайзенбанк ищет стартапы на GoTechНовости партнеров 15 августа, 18:07
Рогозин назвал контрабандой поставку украинских ракетных двигателей КНДРПолитика 15 августа, 18:04
"Зенит" включил Краневиттера в заявку на матчи квалификации Лиги Европы с "Утрехтом"Спорт 15 августа, 17:53
Футбольный клуб "Бертон Альбион" готов пригласить на просмотр Усэйна БолтаСпорт 15 августа, 17:45
Стоимость страховки при поездке пассажира в такси может обойтись в 5-7 рублейЭкономика и бизнес 15 августа, 17:44
Путин выразил соболезнования Сьерра-Леоне в связи с жертвами в результате наводненийОбщество 15 августа, 17:40
Число проживающих в пятиэтажках московских студентов увеличилось в 1,5 разаОбщество 15 августа, 17:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Сьерра-Леоне Эрнесту Баю Короме в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями в стране.
Текст телеграммы опубликован во вторник на сайте Кремля.
"Примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными сходом оползня в пригороде Фритауна. Особенно трагично, что среди погибших много детей и подростков", - говорится в телеграмме.
Путин передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия.
По последним данным, в результате вызванного продолжительными ливнями наводнения и оползня в одном из пригородов Фритауна (районе Реджент) погибли более 300 человек, еще 600 человек числятся пропавшими без вести. Около 2 тыс. лишились крова.