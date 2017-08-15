Путин выразил соболезнования Сьерра-Леоне в связи с жертвами в результате наводнений

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Сьерра-Леоне Эрнесту Баю Короме в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями в стране.

Текст телеграммы опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными сходом оползня в пригороде Фритауна. Особенно трагично, что среди погибших много детей и подростков", - говорится в телеграмме.

Путин передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия.

По последним данным, в результате вызванного продолжительными ливнями наводнения и оползня в одном из пригородов Фритауна (районе Реджент) погибли более 300 человек, еще 600 человек числятся пропавшими без вести. Около 2 тыс. лишились крова.