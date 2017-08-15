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На востоке Подмосковья будут самые высокие тарифы на утилизацию мусора

Общество
15 августа, 17:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Рост тарифов связан с закрытием мусорного полигона "Кучино" и переносом проекта мусороперерабатывающего комплекса из Орехово-Зуевского района

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Власти Московской области прогнозируют рост тарифов на утилизацию отходов в восточном кластере Подмосковья из-за закрытия мусорного полигона "Кучино" и переноса проекта мусороперерабатывающего комплекса из Орехово-Зуевского района. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Андрей Коган в ходе пресс-конференции во вторник.

"У нас по тарифам получался самый низкий восточный кластер, а теперь он будет одним из самых высоких", - сказал Коган, отвечая на вопрос ТАСС.

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На восточном направлении Московской области остался только один крупный мусорных полигон - "Тимохово" в Люберецком городском округе, добавил Коган. Ранее в конце июня была закрыта свалка "Кучино" в Балашихинском городском округе.

Новый мусороперерабатывающий комплекс в Орехово-Зуевском районе власти намеревались начать строить в июле 2017 года, напомнил Коган. Но местные жители обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву в ходе "Прямой линии" в конце июня с просьбой перенести объект в другое место, поскольку он был спроектирован вблизи роддома, сообщал ранее ТАСС.

Полигон "Кучино" в Балашихинском округе Подмосковья был закрыт 23 июня после требования президента РФ Владимира Путина. Глава государства узнал о проблеме в ходе "Прямой линии" 15 июня от местных жителей, которые жаловались на плохие условия проживания в непосредственной близости от свалки. На полигон ежегодно свозилось до 600 тыс. тонн мусора, из них до 80% поступало из Москвы.

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