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У посольства РФ нет информации о пострадавших при падении дерева на Мадейре россиянах

Общество
15 августа, 19:09 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

В результате инцидента в ходе религиозного праздника погибли не менее 12 человек, порядка 50 пострадали

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МАДРИД, 15 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Посольство РФ в Лиссабоне не располагает информацией о пострадавших гражданах России во время падения большого дерева на португальском острове Мадейра.

"На данный момент информации о погибших или пострадавших гражданах России нет, - сообщили во вторник корр. ТАСС в диппредставительстве. - Мы находимся в контакте с местными властями".

Как передает газета Público, в результате инцидента в ходе религиозного праздника погибли не менее 12 человек, порядка 50 пострадали. Трагедия произошла примерно в полдень недалеко от города Фуншал, когда на улице было много людей. На месте происшествия работают представители гражданской обороны, медики и пожарные. Они опасаются, что число погибших может увеличиться.

По данным газеты El País, упавшее дерево является 200-летним белым кленом. В момент его падения десятки людей покупали и зажигали свечи рядом с фонтаном по случаю религиозного праздника.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.

В интернете уже появилась видеозапись, на которой запечатлен момент падения дерева.

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