День Северной Осетии прошел на "Машуке"

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ПЯТИГОРСК, 15 августа. /ТАСС/. Праздничное подворье с презентацией национальных ремесел, выставку предметов быта и культуры, реализованные проекты участников форума прошлых лет показала делегация Северной Осетии-Алании в День Республики, который состоялся во вторник на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук-2017". Особое внимание привлекла экспозиция, посвященная 75-летию битвы за Кавказ, сообщает пресс-центр форума.
"Машуковцам рассказали... о судьбах героев тех сражений. Сопровождали выставку песни военных лет и выступления национальных коллективов республики", - говорится в сообщении.
У участников форума выдалась возможность пообщаться с очевидцем событий - ветераном Великой Отечественной войны Хизиром Темуркановичем Гулуевым. Он пошел на фронт в 1942 году, когда ему только исполнилось 16 лет. Воевал в разведке, получил пять ранений и дошел практически до Берлина. Имеет несколько десятков наград, среди которых ордена Отечественной войны I и II степени и Красной Звезды, боевые медали "За отвагу" и "За боевые заслуги".
"Это замечательное мероприятие, которое нужно нам всем, чтобы наша молодежь представляла, что такое жизнь, имела возможность общаться друг с другом и представителями власти", - отметил Хизир Гулуев.
На встречу с участниками форума приехали член Совета Федерации РФ Александр Тотоонов, председатель правительства Республики Северная Осетия-Алания Таймураз Тускаев, заместитель председателя совета ветеранов республики Руслан Бедоев, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Алан Хугаев.
В ходе диалога обсуждалась тема проектов и инициатив, наиболее востребованных для развития экономики региона. Особое внимание было уделено экологическим вопросам - какие меры принимаются в республике по противодействию несанкционированных свалок, какие работы ведутся по очистке реки Терек. Участники также предлагали свои идеи по развитию молодежной политики в регионе.
"Председатель правительства республики пообещал со своей стороны подробно проанализировать проектные заявки, представленные на "Машуке" делегацией Северной Осетии, и включить в республиканские грантовые программы наиболее интересные и перспективные из них", - сообщает пресс-центр форума.
Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске в восьмой раз. В этом году он проходит с 5 по 19 августа, в воскресенье здесь стартовала вторая смена с участием зарубежных представителей пяти стран. Всего в работе форума принимают участие 2 тыс. человек. Агентство ТАСС оказывает форуму информационную поддержку.