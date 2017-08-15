Блогеры 17 регионов расскажут об интересном и безопасном Кавказе

ПЯТИГОРСК, 15 августа. /ТАСС/. Блогеры, журналисты и активисты 17 регионов, побывавшие в этнографической экспедиции по регионам Северного Кавказа, представят полумиллионной аудитории своих подписчиков познавательный и безопасный с точки зрения туризма Кавказ. Своими планами они поделились во вторник с участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук".

Экспедиция была инициирована Федеральным агентством по делам молодежи (ФАДМ).

"Мы собрали в одной группе представителей разных территорий из всех федеральных округов, - отметил куратор экспедиции от ФАДМ Юрий Парфильев. - И все это, чтобы еще раз наглядно показать жителям всей страны, что посещать Северный Кавказ не только интересно и познавательно, но и полностью безопасно".

Участники экспедиции рассказали, что с начала августа они преодолели путь от Дербента до Пятигорска. В каждом из субъектов СКФО, где довелось побывать, они посетили много достопримечательностей и интересных с точки зрения развития туризма объектов, а также встречались с представителями региональных властей, бизнеса, общественности.

Свои впечатления они уже начали публиковать под различными хештегами, в том числе "#Добрый Кавказ". "Такое сочетание мероприятий позволило глубоко и разносторонне изучить рекреационный потенциал северокавказских регионов и рассказать о нем своей аудитории более чем в полмиллиона человек", - отметили гости форума.

Под эгидой ФАДМ

Главной целью акции организаторы назвали знакомство молодого поколения жителей России со страной во всем ее многообразии. "Отправной точкой для реализации идеи стали результаты социологического исследования, показавшего, что более 90% российской молодежи побывали не более чем в трех регионах страны. Именно поэтому и было принято решение бороться против существующих негативных стереотипов с помощью регулярных поездок молодых лидеров мнений", - рассказал Парфильев.

По словам участников, экспедиция на Северный Кавказ стала второй в цикле после выезда в регионы Южной Сибири. "Формат такого выездного "знакомства" признан успешным и будет продолжен", - отмечено на встрече.

О форуме

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске в восьмой раз, в этом году он проходит с 5 по 19 августа, в воскресенье здесь стартовала вторая смена с участием зарубежных представителей пяти стран. Всего в работе форума принимают участие 2 тыс. человек. Агентство ТАСС оказывает форуму информационную поддержку.