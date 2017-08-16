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Патрушев проведет в Рязани совещание по транспортной и информационной безопасности

Общество
16 августа, 0:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Обсуждение будет посвящено, в частности, обеспечению транспортной безопасности, включая антитеррористическую защищенность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет 16 августа в Рязани совещание, посвященное транспортной и информационной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза.

"16 августа в Рязани Николай Патрушев совместно с полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе Александром Бегловым обсудит с главами регионов, входящих в состав Центрального федерального округа, и представителями федеральных министерств и ведомств меры по обеспечению транспортной безопасности, включая антитеррористическую защищенность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Кроме того, планируется рассмотреть вопросы информационной безопасности", - говорится в сообщении.

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Информационная безопасность часто обсуждается на совещаниях у секретаря Совбеза России, а также на международных встречах с его участием. Так, в мае Патрушев отреагировал на хакерскую атаку, совершенную с помощью вируса WannaCry. Выступая на Восьмой международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, он отметил, что наличие стойких алгоритмов шифрования в распространенном вирусе "свидетельствует о привлечении к его разработке специалистов высокого профессионального уровня".

По словам Патрушева, основной части информационных систем российских органов власти, финансовых учреждений и предприятий удалось тогда своевременно зафиксировать попытки проникновения вируса и избежать серьезных последствий. При этом, как подчеркнул секретарь Совбеза, уязвимыми оказались только те структуры, которые не завершили создание своих сегментов государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

По его словам, система защиты госсегмента интернета в России нуждается в совершенствовании. В марте на совещании в Кургане он констатировал, что "защищенность информационных систем от компьютерных атак и средств компьютерной разведки остается недостаточной и в большинстве случаев не отвечает существующим угрозам". В целом по стране, как сообщил тогда Патрушев, в прошлом году было выявлено и нейтрализовано более 52,5 млн совершенных извне компьютерных атак на информационные системы РФ, при этом в 2015 году их было 14,4 млн.

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Всемирная атака хакеров Противодействие терроризму в России
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