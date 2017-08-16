Во Владивостоке на ВЭФ-2017 покажут бассейн с обитателями Японского моря

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Гости и участники Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября, смогут увидеть бассейн с обитателями Японского моря на выставке "Улица Дальнего Востока". Об этом сообщает в среду Приморский океанариум, который готовит экспозицию.

"Доминантой презентационной зоны океанариума станет тактильный бассейн с обитателями Японского моря. Рядом будет постоянно дежурить сотрудник, который ответит на любые вопросы. Он же поможет максимально использовать основное преимущество таких водоемов, когда двустворчатых и брюхоногих моллюсков, терпугов, раков-отшельников и других животных можно не только рассмотреть, но и потрогать", - сообщает пресс-служба.

Приморский океанариум был торжественно открыт в сентябре прошлого года на ВЭФ-2016 и за год стал одним из самых посещаемых мест Владивостока. Ежедневно в нем бывают до 7 тыс. гостей.

Также гости "Улицы Дальнего Востока" смогут отправиться в виртуальный тур по экспозициям океанариума, для этого будет установлен интерактивный стол. В презентационной зоне также разместят экран площадью шесть кв. м, на котором будет демонстрироваться пятиминутный ролик об обитателях океанариума.

Традиционная для ВЭФ выставка "Улица Дальнего Востока" пройдет в этом году с 5 по 10 сентября. Каждый из девяти регионов Дальнего Востока готовит для нее оригинальные павильоны, где показывает, что отличает их территорию от других, чем она привлекательна для бизнесменов или туристов. Отдельные павильоны представляют также компании и организации, работающие на востоке страны.

С 5 по 7 сентября выставка будет доступна для гостей и участников ВЭФ, после она будет открыта для всех желающих. Один день работы выставки впервые будет посвящен участию молодежи в развитии Дальнего Востока.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 6 по 7 сентября 2017 года. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.