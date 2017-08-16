СМИ: твит Обамы о беспорядках в Шарлотсвилле стал вторым по популярности в истории

СМИ: твит Обамы о беспорядках в Шарлотсвилле стал вторым по популярности в историиОбщество 16 августа, 4:30
Ученые наблюдают рекордное заполнение нерестилищ КамчаткиНаука 16 августа, 4:23
Макарова вышла во второй круг турнира WTA в ЦинциннатиСпорт 16 августа, 3:54
СМИ: "Спартак" предложил "Милану" около €20 млн за футболиста НьянгаСпорт 16 августа, 3:21
Адвокат: для обращения в СБ ООН с вопросом о возвращении Ярошенко в РФ есть прецедентПолитика 16 августа, 3:11
Несчастье помогло: ЦСКА победил "Янг Бойз" в Лиге чемпионов благодаря автоголу в концовкеСпорт 16 августа, 2:58
СМИ: в США еще одна женщина обвинила Романа Полански в домогательствахПроисшествия 16 августа, 2:38
"Известия": "дыра" в капитале банка "Югра" выросла в четыре разаЭкономика и бизнес 16 августа, 2:27
Непомнящий лидирует после шести туров на шахматном турнире в Сент-ЛуисеСпорт 16 августа, 1:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 16 августа. Сообщение бывшего президента США Барака Обамы о столкновениях в Шарлотсвилле в Twitter стало вторым по популярности в истории, набрав 2,663 млн "лайков" и 1,1 млн "ретвитов". Об этом во вторник сообщается на сайте онлайн-ресурса favstar.fm, отслеживающего активность пользователей Twitter.
"Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди должны научиться ненавидеть, и если они могут ненавидеть, то их можно научить любви. Ведь любовь более естественна для сердца человека, чем ее противоположность", - процитировал Обама слова лауреата Нобелевской премии мира Нельсона Манделы.
"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm— Barack Obama (@BarackObama) 13 August 2017
"...For love comes more naturally to the human heart than its opposite." - Nelson Mandela— Barack Obama (@BarackObama) 13 August 2017
Первое место по популярности, по данным онлайн-ресурса, занимает заявление певицы Арианы Гранде, опубликованное после теракта на ее концерте в Манчестере 23 мая, где погибли 22 человека, еще 59 пострадали.
Твит со словами соболезнования в адрес семей погибших и пострадавших набрал 2,717 млн "лайков" и 1,153 млн "ретвитов".
В субботу в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) произошли столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией Конфедерации в Гражданской войне генералу Роберту Ли (1807-1870 годы). Спустя несколько часов придерживающийся неонацистских взглядов 20-летний Алекс Филдс - младший, как свидетельствуют видеозаписи с места происшествия, на большой скорости врезался на машине в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых. В результате действий Филдса погибла 32-летняя женщина, 19 человек пострадали. Сестры Тадринт и Майка Вашингтон, оказавшиеся в числе пострадавших, подали во вторник иск на $3 млн в местный окружной суд против организаторов марша ультраправых групп.