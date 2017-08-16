Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: твит Обамы о беспорядках в Шарлотсвилле стал вторым по популярности в истории

Общество
16 августа, 4:30 UTC+3 ТАСС

Сообщение в микроблоге экс-президента США уступает по популярности только твиту певицы Арианы Гранде, опубликованному после теракта на ее концерте в Манчестере

Поделиться
Материал из 1 страницы
Экс-президент США Барак Обама

Экс-президент США Барак Обама

© David Grunfeld, NOLA.com/The Times-Picayune via AP, Pool

ТАСС, 16 августа. Сообщение бывшего президента США Барака Обамы о столкновениях в Шарлотсвилле в Twitter стало вторым по популярности в истории, набрав 2,663 млн "лайков" и 1,1 млн "ретвитов". Об этом во вторник сообщается на сайте онлайн-ресурса favstar.fm, отслеживающего активность пользователей Twitter.

"Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди должны научиться ненавидеть, и если они могут ненавидеть, то их можно научить любви. Ведь любовь более естественна для сердца человека, чем ее противоположность", - процитировал Обама слова лауреата Нобелевской премии мира Нельсона Манделы.

Первое место по популярности, по данным онлайн-ресурса, занимает заявление певицы Арианы Гранде, опубликованное после теракта на ее концерте в Манчестере 23 мая, где погибли 22 человека, еще 59 пострадали.

Смотрите также

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

Твит со словами соболезнования в адрес семей погибших и пострадавших набрал 2,717 млн "лайков" и 1,153 млн "ретвитов".

В субботу в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) произошли столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией Конфедерации в Гражданской войне генералу Роберту Ли (1807-1870 годы). Спустя несколько часов придерживающийся неонацистских взглядов 20-летний Алекс Филдс - младший, как свидетельствуют видеозаписи с места происшествия, на большой скорости врезался на машине в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых. В результате действий Филдса погибла 32-летняя женщина, 19 человек пострадали. Сестры Тадринт и Майка Вашингтон, оказавшиеся в числе пострадавших, подали во вторник иск на $3 млн в местный окружной суд против организаторов марша ультраправых групп.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт на стадионе "Манчестер-Арена" Беспорядки националистов в Шарлотсвилле
Персоны
Обама, Барак Мандела, Нельсон
Страны
США Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несчастье помогло: ЦСКА победил "Янг Бойз" в Лиге чемпионов благодаря автоголу в концовке
2
"Известия": "дыра" в капитале банка "Югра" выросла в четыре раза
3
СМИ: твит Обамы о беспорядках в Шарлотсвилле стал вторым по популярности в истории
4
Тимур Кизяков заявил, что ушел с Первого канала по собственной инициативе
5
СМИ: Генпрокуратура Украины расследует дело, связанное с вмешательством в выборы США
6
Победа ЦСКА над "Янг Бойз" приблизила Россию к Франции в таблице коэффициентов УЕФА
7
Непомнящий лидирует после шести туров на шахматном турнире в Сент-Луисе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама