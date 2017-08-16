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Почти 10 тыс. пострадавших от паводка в Приморье получат помощь из федерального бюджета

Общество
16 августа, 4:42 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 16, августа. /ТАСС

На компенсации жителям Уссурийска, Михайловского и Надеждинского районов запланированы 99 млн рублей

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ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Разовую помощь из федерального бюджета получат почти 10 тыс. пострадавших от паводка жителей Приморского края. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации региона со ссылкой на директора департамента труда и социального развития края Лилию Лаврентьеву.

"Составляем списки граждан на выплату средств из федерального бюджета - 99 млн рублей. Готовим распоряжение на компенсации в размере 10 тыс. рублей для 9,9 тыс. человек. На сегодняшний день поступили комплекты документов от трех муниципалитетов: Уссурийска, Михайловского и Надеждинского районов", - приводит пресс-служба слова Лаврентьевой.

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Одновременно идут выплаты пострадавшим из резервного фонда Приморья. Накануне губернатор Владимир Миклушевский подписал постановление о выделении еще 13,6 млн рублей для 898 пострадавших. Ранее уже было выплачено из регионального бюджета 5,9 млн рублей компенсаций.

Правительство РФ выделило 99 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи жителям Приморского края, пострадавшим от паводка в августе этого года. По 50 тыс. рублей получат частично лишившиеся имущества, по 100 тыс. рублей получат пострадавшие за полную утрату имущества. Из резервного фонда региона выделяется разовая материальная помощь в размере 25 тыс. рублей за подтопленное жилье и по 10 тыс. рублей за утрату урожая на личных огородах или дачах.

В результате обильных и продолжительных дождей, прошедших в первой декаде августа в ряде населенных пунктов Приморского края, произошло подтопление около 2,2 тыс. домов, в которых проживает более 15,5 тыс. человек, и придомовых территорий, 12 социальных объектов. Было повреждено 13 участков автомобильных дорог, подмыто 4 участка железной дороги. Прервано наземное сообщение с рядом населенных пунктов, в которых проживает более 5,4 тыс. человек, в том числе более 1 тыс. детей.

По данным МЧС, на утро 16 августа в регионе остаются подтопленными 5 домов и 32 придомовые территории в городе Уссурийске. В пунктах временного размещения находятся 44 человека, среди них - 16 детей.

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Заявления об ущербе от паводка подали более 4,6 тыс. жителей Приморья

В Приморье остаются подтопленными около 900 жилых домов

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