Минздрав сократит на треть количество коек в проекте перинатального центра Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 16 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Минздрав Новосибирской области скорректирует проект перинатального центра, на треть сократив планируемые ранее места для рожениц, сообщил в среду ТАСС министр здравоохранения области Олег Иванинский.

"В целях оптимизации расходов на завершение реконструкции и оснащение акушерского корпуса Новосибирской областной больницы (перинатального центра) была произведена корректировка существующего медико-технического задания - изменена коечная мощность объекта с 305 коек на 213 коек, на них будут разрешаться 3-4 тыс. беременных женщин высокой группы риска в год", - отметил министр.

Он добавил, что оптимизация коечного фонда позволяет прогнозировать снижение стоимости завершения строительства при выполнении плановых показателей работы акушерско-гинекологической службы.

"Скорректированное медико-техническое задание направлено в министерство строительства региона для внесения корректировок в проект перинатального центра, после внесения изменений в проект станут известны его новые финансовые параметры", - уточнил Иванинский.

Далее министерство здравоохранения Новосибирской области подготовит и направит документы для включения перинатального центра в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Решение о создании перинатального центра в Новосибирске приняли в 2011 году. Власти региона вложили в строительство 780 млн рублей и ожидали получить на завершение проекта до 3 млрд рублей из федерального бюджета. Перинатальный центр на 305 мест - 6 тыс. родов в год - планировалось сдать в 2015 году, но регион не попал в число трех десятков субъектов РФ, где такие центры строились в рамках целевой программы.