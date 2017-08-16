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Кабмин обсудит на заседании выделение средств пострадавшему от паводка Приморью

Общество
16 августа, 7:58 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 16, августа. /ТАСС

В Уссурийске полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе ознакомился с ходом восстановительных работ

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ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Вопрос о выделении средств пострадавшему от паводка Приморскому краю рассмотрят на очередном заседании правительства, сообщил в среду во время поездки в Уссурийск заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Готовимся к очередному заседанию правительства РФ, рассматривать вопрос о выделении средств. Распоряжение на 99 млн рублей для выплат уже подписано. Далее будем исходить из того, что вы посчитаете. Деньги мы найдем, главное - чтобы работы осуществлялись вовремя", - приводит слова Трутнева пресс-служба администрации края.

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В Уссурийске Трутнев побывал на наиболее пострадавших от паводка улицах, ознакомился с ходом восстановительных работ. Как доложил полпреду президента в ДФО глава администрации Уссурийского городского округа Евгений Корж, на утро среды в городе обследовано 1907 адресов - это 70% от общего числа пострадавших домов. Полностью непригодными для проживания признаны 22 дома.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило 99 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи жителям Приморского края, пострадавшим от паводка в августе этого года. Эти средства пойдут на выплату по 10 тыс. рублей помощи 9,9 тыс. пострадавшим. Их списки в настоящее время составляются.

В результате обильных и продолжительных дождей, прошедших в первой декаде августа в ряде населенных пунктов Приморского края, произошло подтопление около 2,2 тыс. домов, в которых проживает более 15,5 тыс. человек, и придомовых территорий, 12 социальных объектов. Было повреждено 13 участков автомобильных дорог, подмыто четыре участка железной дороги. Прервано наземное сообщение с рядом населенных пунктов, в которых проживают более 5,4 тыс. человек, в том числе более 1 тыс. детей.

По данным МЧС, на утро 16 августа в регионе остаются подтопленными пять домов и 32 придомовые территории в городе Уссурийске. В пунктах временного размещения находятся 44 человека, среди них 16 детей.

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