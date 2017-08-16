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Кабмин дополнительно выделит 555 млн руб. пострадавшему от паводка Приморью

Общество
16 августа, 9:05 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 16, августа. /ТАСС

Ранее правительство выделило 99 млн руб. на оказание единовременной помощи жителям края, пострадавшим от паводка в августе этого года

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ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Правительство России дополнительно выделит пострадавшему от паводка Приморью 555 млн руб., сообщил в среду вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

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"555 млн руб. будет выделено правительством в четверг. Вся необходимая помощь со стороны федерального центра будет оказана", - сказал полпред во Владивостоке на совещании по вопросам ликвидации последствий паводка.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило 99 млн руб. на оказание единовременной помощи жителям Приморского края, пострадавшим от паводка в августе этого года. Эти средства пойдут на выплату по 10 тыс. руб. помощи 9900 пострадавшим. Их списки в настоящее время составляются.

В результате продолжительных дождей, прошедших в первой декаде августа, в ряде населенных пунктов Приморского края произошло подтопление около 2,2 тыс. домов, в которых проживает более 15,5 тыс. человек, и придомовых территорий, 12 социальных объектов. Было повреждено 13 участков автодорог, подмыто четыре участка железной дороги. Прервано наземное сообщение с рядом населенных пунктов, в которых проживают более 5,4 тыс. человек.

По данным МЧС, на утро 16 августа в регионе остаются подтопленными пять домов и 32 придомовые территории в Уссурийске. В пунктах временного размещения находятся 44 человека, среди них 16 детей.

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