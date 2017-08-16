Кабмин дополнительно выделит 555 млн руб. пострадавшему от паводка Приморью

Формирование свайных фундаментов Крымского моста завершеноВ стране 16 августа, 9:28
В Екатеринбурге возобновлена подача горячей воды после ремонта на ТЭЦНовости Урала 16 августа, 9:10
Владельцам собак, загрызших ребенка на Урале, грозит до двух лет колонииНовости Урала 16 августа, 8:46
ЦЭНКИ сообщил о готовности космодрома Восточный к пускам 2017 годаКосмос 16 августа, 8:42
Глава UFC Уайт считает, что Нурмагомедов еще не готов к бою с ФергюсономСпорт 16 августа, 8:41
Австралийские специалисты нашли новый район для поисков малайзийского BoeingПроисшествия 16 августа, 8:32
Третий запуск с космодрома Восточный запланирован на 22 декабряКосмос 16 августа, 7:36
Минздрав сократит на треть количество коек в проекте перинатального центра НовосибирскаОбщество 16 августа, 6:46
В Москве и Подмосковье в среду будет до 26 градусов тепла и без осадковМосква 16 августа, 6:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Правительство России дополнительно выделит пострадавшему от паводка Приморью 555 млн руб., сообщил в среду вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
"555 млн руб. будет выделено правительством в четверг. Вся необходимая помощь со стороны федерального центра будет оказана", - сказал полпред во Владивостоке на совещании по вопросам ликвидации последствий паводка.
Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило 99 млн руб. на оказание единовременной помощи жителям Приморского края, пострадавшим от паводка в августе этого года. Эти средства пойдут на выплату по 10 тыс. руб. помощи 9900 пострадавшим. Их списки в настоящее время составляются.
В результате продолжительных дождей, прошедших в первой декаде августа, в ряде населенных пунктов Приморского края произошло подтопление около 2,2 тыс. домов, в которых проживает более 15,5 тыс. человек, и придомовых территорий, 12 социальных объектов. Было повреждено 13 участков автодорог, подмыто четыре участка железной дороги. Прервано наземное сообщение с рядом населенных пунктов, в которых проживают более 5,4 тыс. человек.
По данным МЧС, на утро 16 августа в регионе остаются подтопленными пять домов и 32 придомовые территории в Уссурийске. В пунктах временного размещения находятся 44 человека, среди них 16 детей.