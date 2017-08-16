Медведев поручил ведомствам проработать вопросы обеспечения экологической охраны Волги

Формирование свайных фундаментов Крымского моста завершеноВ стране 16 августа, 9:28
В Екатеринбурге возобновлена подача горячей воды после ремонта на ТЭЦНовости Урала 16 августа, 9:10
Владельцам собак, загрызших ребенка на Урале, грозит до двух лет колонииНовости Урала 16 августа, 8:46
ЦЭНКИ сообщил о готовности космодрома Восточный к пускам 2017 годаКосмос 16 августа, 8:42
Глава UFC Уайт считает, что Нурмагомедов еще не готов к бою с ФергюсономСпорт 16 августа, 8:41
Австралийские специалисты нашли новый район для поисков малайзийского BoeingПроисшествия 16 августа, 8:32
Третий запуск с космодрома Восточный запланирован на 22 декабряКосмос 16 августа, 7:36
Минздрав сократит на треть количество коек в проекте перинатального центра НовосибирскаОбщество 16 августа, 6:46
В Москве и Подмосковье в среду будет до 26 градусов тепла и без осадковМосква 16 августа, 6:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Росприроднадзору, Роспотребнадзору и другим ведомствам проработать вопросы обеспечения экологической охраны бассейна Волги, в частности сохранения биоресурсов и рекреационных зон. Об этом говорится в опубликованных на сайте кабмина в среду решениях по итогам совещания о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волги.
"Роспотребнадзору (А.Ю. Поповой), Росприроднадзору (А.Г. Сидорову), Россельхознадзору (С.А. Данкверту) с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить контроль за состоянием береговых полос и рекреационных зон в бассейне реки Волги, включая малые реки и притоки реки Волги, а также за местами хранения удобрений и ядохимикатов, скотомогильниками и сибиреязвенными захоронениями и другими опасными объектами", - говорится в сообщении.
Премьер поручил Росприроднадзору обеспечить регулярную работу по выявлению и пресечению сбросов сточных вод в бассейн реки, а Минтрансу, Минприроды с участием Роспотребнадзора представить до 1 ноября 2017 года предложения по сбору отходов с судов, эксплуатируемых в акватории Волги, и пунктов их заправки.
Кроме того, Минсельхозу, Минприроды, Минэкономразвития необходимо до 5 октября 2017 года проработать вопрос об увеличении численности инспекторов, осуществляющих госнадзор в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в бассейне реки Волги, а также о наделении исполнительных органов субъектов РФ полномочиями в области контроля.
Заинтересованные ведомства до 1 ноября 2017 года должны подготовить предложения о дополнительных источниках финансирования программы по сохранению и предотвращению загрязнения Волги.