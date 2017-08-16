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Медведев поручил ведомствам проработать вопросы обеспечения экологической охраны Волги

Общество
16 августа, 9:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

В частности, Минприроды, Росприроднадзору, Роспотребнадзору и другим ведомствам необходимо обеспечить контроль за состоянием береговых полос и рекреационных зон Волги, включая малые реки и притоки

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Росприроднадзору, Роспотребнадзору и другим ведомствам проработать вопросы обеспечения экологической охраны бассейна Волги, в частности сохранения биоресурсов и рекреационных зон. Об этом говорится в опубликованных на сайте кабмина в среду решениях по итогам совещания о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волги.

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"Роспотребнадзору (А.Ю. Поповой), Росприроднадзору (А.Г. Сидорову), Россельхознадзору (С.А. Данкверту) с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить контроль за состоянием береговых полос и рекреационных зон в бассейне реки Волги, включая малые реки и притоки реки Волги, а также за местами хранения удобрений и ядохимикатов, скотомогильниками и сибиреязвенными захоронениями и другими опасными объектами", - говорится в сообщении.

Премьер поручил Росприроднадзору обеспечить регулярную работу по выявлению и пресечению сбросов сточных вод в бассейн реки, а Минтрансу, Минприроды с участием Роспотребнадзора представить до 1 ноября 2017 года предложения по сбору отходов с судов, эксплуатируемых в акватории Волги, и пунктов их заправки.

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Кроме того, Минсельхозу, Минприроды, Минэкономразвития необходимо до 5 октября 2017 года проработать вопрос об увеличении численности инспекторов, осуществляющих госнадзор в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в бассейне реки Волги, а также о наделении исполнительных органов субъектов РФ полномочиями в области контроля.

Заинтересованные ведомства до 1 ноября 2017 года должны подготовить предложения о дополнительных источниках финансирования программы по сохранению и предотвращению загрязнения Волги.

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