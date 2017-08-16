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Студенты отобрали 160 кг проб на Ямале для изучения пострадавшей от пожаров тундры

Общество
16 августа, 10:15 UTC+3 ТАСС ТАСС 16, августа. /ТАСС

Работы проводились Международной летней школой Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно со студентами из рязанского и петербургского вузов

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ТАСС, 16 августа. /ТАСС/. Около 160 кг образцов почвы отобрано студентами в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) для исследования пострадавших от пожаров территорий, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Работы были проведены совместно со студентами Рязанского государственного университета (РГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) во время международной летней школы ТюмГУ.

"Завершилась полевая часть Международной летней школы ТюмГУ "Путь к Северу". Среди них - студенты ТюмГУ, РГУ, СПбГУ, а с немецкой стороны - студенты Мюнстерского университета во главе с научным руководителем Рамоной Фитц. Всего было отобрано 160 кг проб, теперь специалисты будут проводить различные исследования в рамках своего проекта", - сказала представитель вуза.

По словам заведующего международной комплексной научно- исследовательской лабораторией ТюмГУ по изучению климата, землепользования и биоразнообразия Андрея Юртаева, общая задача специалистов - выявить, какое влияние оказали пожары разных лет на развитие растительности и почвы. "Предварительно были определены ареалы распространения пожаров разных лет от начала 1990-х гг. В итоге мы исследовали 40 площадок, а это такое же количество почвенных разрезов, ботанических описаний. Мы отобрали 160 кг почвенных образцов", - отметил Юртаев.

В пресс-службе ТюмГУ добавили, что проведенная работа имеет и прикладную составляющую, в частности, для изучения загрязнения оленьих пастбищ углеводородами. "Кроме пожаров свою "лепту" вносят и факелы многочисленных месторождений. Сейчас вуз участвует в работе по оценке биоресурсов оленьих пастбищ, поэтому результаты летней школы вписываются в общую тематику исследований, востребованных сегодня в ЯНАО", - уточнили в университете.

Летняя полевая школа организована Межрегиональным экспедиционным центром (МЭЦ) "Арктика". Центр помогает ученым в осуществлении полевого этапа научных проектов как на специально оборудованных станциях, так и в необжитой тундре.

23 июля в ЯНАО, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе стояла жаркая погода, температура достигала +30 градусов. По данным властей, основная причина возгораний - грозы, 10 августа режим ЧС был снят. На территории региона выгорело более 170 тыс. гектаров.

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