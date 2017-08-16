Эксперты взяли пробы грунта из очагов сибирской язвы на Ямале для исследований

ТАСС, 16 августа. Специалисты Роспотребнадзора и Россельхознадзора взяли пробы грунта из очагов сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), из-за которых летом прошлого года произошла вспышка инфекции. Основная задача исследований - ликвидация очагов болезни, сообщила в среду пресс-служба губернатора ЯНАО.

"Была осуществлена доставка специалистов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО", регионального управления Россельхознадзора к почвенным очагам сибирской язвы. С каждого захоронения отобраны пробы грунта в целях проведения исследований на наличие возбудителя сибирской язвы. Создана специальная межведомственная противоэпизоотическая комиссия ЯНАО, основной задачей которой является проведение мероприятий, направленных на ликвидацию очага инфекции, а также на предупреждение распространения заболевания", - говорится в сообщении.

По данным властей региона, в настоящее время обустроены все девять почвенных очагов сибирской язвы на Ямале, которые оттаяли в 2016 году. Это круги по одному километру, на них хозяйственная деятельность запрещена пожизненно. "Формируются санитарные защитные зоны, о которых проинформированы все оленеводы-кочевники", - уточнили в пресс-службе.

"Летом текущего года пробы земель неоднократно проверялись сотрудниками специализированных лабораторий. Оперативно на все сигналы оленеводов реагировали специалисты ветеринарной службы. Проведено вакцинирование большей части стада северных оленей на территории всего региона", - цитирует пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. По последним данным, более 450 тыс. голов оленей или 61% всего поголовья получили прививки от сибирской язвы.

В Салехарде состоялось расширенное совещание об оценке готовности территориальных структур федеральных органов и исполнительных органов государственной власти ЯНАО по недопущению возникновения эпизоотических очагов сибирской язвы. Было принято решение разработать рекомендации по профилактике сибирской язвы и других инфекций, которые смогут тиражироваться в других регионах. Для обмена знаниями будет использованы возможности телемедицины.

"Опыт эффективной борьбы с опасными заболеваниями, который приобретен на Ямале во время вспышки сибирской язвы, необходимо тиражировать на все территории Арктической зоны. Потому что этот опыт уникален, это большая школа и уроки вы можете дать всем. Здесь создана отличная нормативно-правовая база для решения подобных задач, решены все организационные, технические и иные вопросы", - цитирует пресс-служба представителя рабочей группы департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства России Василия Селиверстова.

Вспышка сибирской язвы

В Ямальском районе ЯНАО в июле 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибли более 2,5 тыс. оленей. Диагноз подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Первого августа скончался 12-летний подросток от кишечной формы болезни. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек.

Ранее ТАСС сообщал, что в регионе планируется привить порядка 8,2 тыс. человек в 2017 году. Также все поголовье северных оленей, а это более 730 тыс. животных, будет привито от сибирской язвы. Впервые в этом году будет проведено повсеместное мечение оленей, закуплено 771 тыс. меток, на что из окружного бюджета выделено около 25 млн рублей. В дальнейшем только меченые олени будут допускаться до убойных пунктов, оснащенных оборудованием для считывания информации о вакцинации.