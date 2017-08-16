Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперты взяли пробы грунта из очагов сибирской язвы на Ямале для исследований

Общество
16 августа, 10:26 UTC+3 ТАСС

В настоящее время обустроены все девять почвенных очагов сибирской язвы на Ямале, которые оттаяли в 2016 году, когда в регионе бушевала эпидемия

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 августа. Специалисты Роспотребнадзора и Россельхознадзора взяли пробы грунта из очагов сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), из-за которых летом прошлого года произошла вспышка инфекции. Основная задача исследований - ликвидация очагов болезни, сообщила в среду пресс-служба губернатора ЯНАО.

"Была осуществлена доставка специалистов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО", регионального управления Россельхознадзора к почвенным очагам сибирской язвы. С каждого захоронения отобраны пробы грунта в целях проведения исследований на наличие возбудителя сибирской язвы. Создана специальная межведомственная противоэпизоотическая комиссия ЯНАО, основной задачей которой является проведение мероприятий, направленных на ликвидацию очага инфекции, а также на предупреждение распространения заболевания", - говорится в сообщении.

По данным властей региона, в настоящее время обустроены все девять почвенных очагов сибирской язвы на Ямале, которые оттаяли в 2016 году. Это круги по одному километру, на них хозяйственная деятельность запрещена пожизненно. "Формируются санитарные защитные зоны, о которых проинформированы все оленеводы-кочевники", - уточнили в пресс-службе.

Смотрите также

Сибирская язва. Досье

"Летом текущего года пробы земель неоднократно проверялись сотрудниками специализированных лабораторий. Оперативно на все сигналы оленеводов реагировали специалисты ветеринарной службы. Проведено вакцинирование большей части стада северных оленей на территории всего региона", - цитирует пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. По последним данным, более 450 тыс. голов оленей или 61% всего поголовья получили прививки от сибирской язвы.

В Салехарде состоялось расширенное совещание об оценке готовности территориальных структур федеральных органов и исполнительных органов государственной власти ЯНАО по недопущению возникновения эпизоотических очагов сибирской язвы. Было принято решение разработать рекомендации по профилактике сибирской язвы и других инфекций, которые смогут тиражироваться в других регионах. Для обмена знаниями будет использованы возможности телемедицины.

"Опыт эффективной борьбы с опасными заболеваниями, который приобретен на Ямале во время вспышки сибирской язвы, необходимо тиражировать на все территории Арктической зоны. Потому что этот опыт уникален, это большая школа и уроки вы можете дать всем. Здесь создана отличная нормативно-правовая база для решения подобных задач, решены все организационные, технические и иные вопросы", - цитирует пресс-служба представителя рабочей группы департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства России Василия Селиверстова.

Вспышка сибирской язвы

В Ямальском районе ЯНАО в июле 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибли более 2,5 тыс. оленей. Диагноз подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Первого августа скончался 12-летний подросток от кишечной формы болезни. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек.

Ранее ТАСС сообщал, что в регионе планируется привить порядка 8,2 тыс. человек в 2017 году. Также все поголовье северных оленей, а это более 730 тыс. животных, будет привито от сибирской язвы. Впервые в этом году будет проведено повсеместное мечение оленей, закуплено 771 тыс. меток, на что из окружного бюджета выделено около 25 млн рублей. В дальнейшем только меченые олени будут допускаться до убойных пунктов, оснащенных оборудованием для считывания информации о вакцинации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Вспышка сибирской язвы на Ямале
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев обвинил Сечина и генерала ФСБ в провокации
2
У Альфа-Банка нет данных о проблемах в Бинбанке, "Открытии", Промсвязьбанке и МКБ
3
Рогозин: до 25% сметы при строительстве Восточного уходило к фирмам-"прокладкам"
4
Формирование свайных фундаментов Крымского моста завершено
5
Прокурор: Улюкаев лично потребовал от Сечина взятку в $2 млн на саммите БРИКС в Индии
6
Донской опроверг изменение границы России и Казахстана у озера Сладкое
7
Россия планирует передать Казахстану часть озера в Новосибирской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама