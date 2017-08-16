Минтруд не ограничивал увеличение зарплат медработников

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Приказ об утверждении профессионально-квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников не ограничивает увеличение оплаты труда медиков, пояснили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

Ранее Губернатор Псковской области Андрей Турчак на заседании администрации региона 15 августа, выслушав доклад председателя Госкомитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игоря Потапова о необходимости внести изменения в положение об оплате труда работников медицинских организаций заявил, что готов нарушить приказ Минтруда, чтобы не допустить снижения зарплат медработников.

В министерстве пояснили, что фактически приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 августа 2007 года № 526 утверждены профессионально-квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников. Этот документ обсуждался на заседании руководства Псковской области в связи с ежегодным повышением оплаты труда медицинских работников и на основании которого был подготовлен проект постановления "О внесении изменений в Положение об оплате труда работников медицинских организаций Псковской области".

"Данный приказ не является ограничением для увеличения оплаты труда работников. Он не определяет размеры оплаты труда, в том числе оклады работников. Данный приказ устанавливает отнесение должностей медицинских и фармацевтических работников к квалификационным уровням", - пояснили в Минтруде.

Регионы решают сами

Согласно статье 144 Трудового кодекса РФ система оплаты труда в государственных учреждениях субъектов РФ и муниципальных учреждениях устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов.

"Таким образом, органы государственной власти субъектов Российской Федерации обладают необходимыми полномочиями для повышения оплаты труда работников государственных учреждений субъектов Российской Федерации, и вышеуказанный приказ не является ограничением при установлении размеров оплаты труда", - отметили в пресс-службе министерства.

Кроме того, при повышении оплаты труда медицинских работников в соответствии с Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год, утвержденных Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, предлагается органам власти всех уровней проводить работу по увеличению доли выплат по окладам в структуре заработной платы работников.