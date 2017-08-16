В ряде регионов ДВФО в ближайшие сутки ожидаются дожди

ТАСС, 16 августа. Дожди ожидаются в ближайшие сутки в Приморском крае, пострадавшем от паводка, а также в Магаданской области и на Чукотке. Власти Магаданской области объявили экстренное предупреждение о возможном возникновении ЧС в регионе.

"Сегодня, 16 августа, погоду большей территории Дальнего Востока определяет поле пониженного давления с несколькими самостоятельными центрами и атмосферные фронты. В Приморском крае неустойчивую погоду с кратковременными дождями и грозами обусловил тропосферный вихрь, который медленно заполняется над северо-восточными провинциями Китая. Сегодня облачность этого вихря накрыла западные районы Приморья, здесь также пройдут дожди. Другой тропосферный вихрь будет смещаться над северными районами Приморского края, поэтому в ближайшие сутки в Приморье местами ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности", - сообщили в среду в приморском гидрометцентре.

По данным синоптиков, погодные условия северо-восточной части континента обуславливает антициклон, центр которого располагается над акваторией Берингова моря. В зоне его влияния оказались Магаданская область, Чукотка, Хабаровский край, Камчатка и Сахалин. В этих регионах преимущественно без осадков, в континентальных районах солнечно, а в прибрежных - облачность и туман. Однако в ближайшие сутки в Магаданский области и на Чукотке прогнозируется ухудшение погоды - начнутся дожди.

Правительство Магаданской области объявило экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций. "17-18 августа 2017 года существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до муниципального уровня на востоке Ольского городского округа, связанной с затруднениями в работе всех видов транспорта, повреждением (обрывом) линий электропередач и линий связи, нарушениями в работе ЖКХ, обрушением и деформацией слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций", - говорится в сообщении.

В связи со сложными погодными условиями Министерству дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области рекомендовано усилить контроль за состоянием дорог, привести силы и средства в режим повышенной готовности. Главы городских округов должны организовать комплекс превентивных мероприятий по снижению риска возникновения ЧС и уменьшения их последствий.

Ситуация с паводками под контролем

В Приморье на утро 16 августа остаются подтопленными пять домов и 32 придомовые территории в городе Уссурийске. В пунктах временного размещения находятся 44 человека, среди них 16 детей, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

В Хабаровском крае продолжает действовать режим ЧС в поселке Кукан, введенный 5 августа в результате резкого подъема уровня воды в болотных марях. По данным спасателей, движение по автодороге, которая ранее была размыта дождями в нескольких местах, восстановлено. Проезд разрешен для легковых автомобилей до 3,5 тонн.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю, за минувшие сутки наблюдаются подъемы уровней воды на реках Амур и Амгунь, на остальных реках края - спады уровней воды. На реке Тунгуска у села Архангеловка 16-17 августа ожидается прохождение паводков с уровнями воды 1020-1030 см - подтопление посевов, дорог, сенокосов, огородов в поселке Смидовичи, селе Николаевка (ЕАО).

Главное управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) постоянно контролирует паводковую ситуацию в селах Аргахтах, Сватай и Андрюшкино. Спасатели произвели отсыпку дамбы в Андрюшкино, провели укрепительные работы хозяйственных построек, постоянно информируют жителей сел о складывающейся обстановке, проводят обход подтопленных дворовых территорий и оказывают необходимую помощь, отметили в пресс-службе министерства.

"Отслеживание паводковой обстановки на территории Среднеколымского и Нижнеколымского районов обеспечивается в круглосуточном режиме. В готовности к развертыванию находятся пункты временного размещения, которые обеспечены всем необходимым. В населенном пункте Андрюшкино Нижнеколымского района, где частично подтоплено несколько дворовых территорий, в ближайшие двое суток будут наблюдаться колебания уровней воды от 1 до 3 см в сутки", - говорится в сообщении пресс-службы.

На данный момент в селе Сватай Среднеколымского района наблюдается постепенное снижение уровня воды, подтопленных жилых домов и дворовых территорий в селе нет. В населенном пункте Аргахтах также наблюдается спад уровня воды, жильцы одного подтопленного дома размещены у родственников и знакомых.