Жители Подмосковья смогут сдавать школьные принадлежности для нуждающихся детей на почте

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Жители Московской области впервые смогут собрать новые школьные принадлежности и сдать их для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в любом отделении почты. Акция называется "Школьная пора", она продлится до 27 августа, сообщило Министерство социального развития Московской области в среду.

"Социальная акция "Школьная пора" по сбору канцтоваров для школьников, попавших в трудную жизненную ситуацию, стартует сегодня в отделениях почтовой связи на территории Московской области", - сообщила пресс-служба министерства.

Любой желающий сможет принести и передать оператору любые новые школьные принадлежности или приобрести их прямо в отделении, пояснили в ведомстве.

"Мы проводим подобное мероприятие впервые на территории Московской области", - цитирует пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья директора УФПС Московской области - филиала ФГУП "Почта России" Николая Фролова.

Все собранные канцтовары и предметы для школьников передадут в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних Московской области, добавили в министерстве.

"Мы поддерживаем социальную инициативу Почты России. Проведение такой акции будет хорошим дополнением нашей благотворительной кампании "Подмосковье - территория добра", - отметила Фаевская. Всего социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей Московской области получает около 10 тыс. семей, цитирует министра пресс-служба ведомства.