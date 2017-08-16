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Жители Подмосковья смогут сдавать школьные принадлежности для нуждающихся детей на почте

Общество
16 августа, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Акция, которая пройдет до 27 августа, стартовала в Подмосковье впервые

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Жители Московской области впервые смогут собрать новые школьные принадлежности и сдать их для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в любом отделении почты. Акция называется "Школьная пора", она продлится до 27 августа, сообщило Министерство социального развития Московской области в среду.

"Социальная акция "Школьная пора" по сбору канцтоваров для школьников, попавших в трудную жизненную ситуацию, стартует сегодня в отделениях почтовой связи на территории Московской области", - сообщила пресс-служба министерства.

Любой желающий сможет принести и передать оператору любые новые школьные принадлежности или приобрести их прямо в отделении, пояснили в ведомстве.

"Мы проводим подобное мероприятие впервые на территории Московской области", - цитирует пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья директора УФПС Московской области - филиала ФГУП "Почта России" Николая Фролова.

Все собранные канцтовары и предметы для школьников передадут в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних Московской области, добавили в министерстве.

"Мы поддерживаем социальную инициативу Почты России. Проведение такой акции будет хорошим дополнением нашей благотворительной кампании "Подмосковье - территория добра", - отметила Фаевская. Всего социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей Московской области получает около 10 тыс. семей, цитирует министра пресс-служба ведомства.

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