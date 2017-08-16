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ВЦИОМ: более трети россиян не употребляют алкоголь

Общество
16 августа, 10:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Четверть участников исследования сказали, что употребляют алкогольные напитки реже, чем раз в месяц

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Число россиян, не употребляющих алкоголь, выросло до 39% за последние восемь лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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"Результаты опросов фиксируют снижение уровня потребления алкоголя в нашей стране: так, если в 2009 г. о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщали 25% россиян, то в 2017 г. - уже 39% (среди женщин и 18-24-летних - по 47%)", - говорится в исследовании социологов.

При этом четверть (25%) опрошенных сказали, что употребляют алкоголь реже, чем раз в месяц, 16% - два-три раза в месяц. Только 5% респондентов употребляют алкоголь каждый день или несколько раз в неделю. Социологи также зафиксировали положительную динамику в вопросе снижения употребления алкоголя среди потребителей спиртного: так, около 44% респондентов стали употреблять меньше алкоголя, чем год назад. Вместе с тем, половина (50%) употребляет алкогольные напитки в таком же объеме, что и год назад.

Согласно исследованию, большинство россиян (80%) считает, что весь алкоголь имеет негативные последствия для здоровья, и не существует "безвредных" видов спиртной продукции. Только 15% опрошенных посчитали, что некоторые виды алкоголя не несут опасности для здоровья (в качестве примера они назвали, прежде всего, вино).

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"Важный тренд, который мы фиксируем на протяжении последних нескольких лет, - устойчивое снижение доли потребления, так называемых "бытовых наркотиков". <…> С другой стороны, мы отмечаем, что здоровый образ жизни, как самостоятельная ценность, получает все большее распространение", - прокомментировал результаты опроса руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3-4 августа 2017 года. Объем выборки 1200 респондентов старше 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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