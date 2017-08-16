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Псковские власти извинились за трактовку приказа Минтруда об окладах медработникам

Общество
16 августа, 11:31 UTC+3 ТАСС

Из-за неверной трактовки приказа у некоторых категорий медицинских работников значительно снижалась зарплата

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ТАСС, 16 августа. Власти Псковской области извинились за некорректную трактовку приказа Минтруда РФ об окладе медработникам, в результате чего у ряда категорий значительно снижается зарплата. Об этом в среду сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Оксана Ширан.

По ее словам, глава областного комитета здравоохранения Игорь Потапов заявил накануне на заседании администрации региона, что в результате изменений в "Положение об оплате труда работников медицинских организаций Псковской области" оклад фельдшерам-лаборантам, получающим 11-13 тыс. рублей, согласно приказу Минтруда, будет снижен на 500-800 рублей.

"Губернатор не принял это предложение, ему пришлось заявить, что он готов нарушить приказ министерства, но не допустить ухудшения положения медработников. Как выяснилось, председатель облкомитета здравоохранения некорректно связал чисто технический вопрос об изменении квалификационных групп должностей с понижением окладов у ряда медработников. Люди не пострадают, задача властей - найти дополнительные стимулирующие выплаты - будет выполнена", - сказала пресс-секретарь главы региона.

Извинения властей Псковской области также размещены на сайте областной администрации. "От имени администрации Псковской области приношу извинения Министерству труда и социальной защиты РФ за некорректную информацию", - приводятся в нем слова вице-губернатора региона Веры Емельяновой.

Комментарий Минтруда

В Минтруде РФ  заявили, что приказ от 6 августа 2007 года об утверждении профессионально-квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников не ограничивает увеличение оплаты труда медиков.

"Данный приказ не является ограничением для увеличения оплаты труда работников. Он не определяет размеры оплаты труда, в том числе оклады работников. Данный приказ устанавливает отнесение должностей медицинских и фармацевтических работников к квалификационным уровням", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

В Минтруде добавили, что согласно ст. 144 Трудового кодекса РФ, система оплаты труда в госучреждениях субъектов РФ и муниципальных учреждениях устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов.

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