Представители ООН и ВОЗ примут участие в климатическом форуме в Москве

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Члены Организации Объединенных Наций (ООН), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Группы городов-лидеров по проблеме климата C40 (Cities Climate Leadership Group C40) примут участие в климатическом форуме городов России, который пойдет в Москве 21 и 22 августа. Об этом сообщил журналистам в среду на пресс-конференции в ТАСС руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

По его словам, Москва взяла на себя инициативу собрать на одной площадке все категории заинтересованных лиц: федеральные и региональные органы власти, международные и российские организации, СМИ, представителей иностранного и российского бизнеса, ведущих научных деятелей образовательных и научных учреждений России и других стран. Кроме того, на форуме будут представительства широких категорий участников многих стран: России, Дании, Франции, Германии, США, Швеции, Швейцарии, Великобритании и других.

"Международные организации: ООН, Группа городов-лидеров по проблеме климата C40 (Cities Climate Leadership Group C40), Всемирная организация здравоохранения, Шведское агентство по охране окружающей среды и другие", - сказал Кульбачевский.

Подобная консолидация усилий в рамках климатических изменений, по мнению главы департамента, позволит не только продуктивно обсудить все климатические проблемы, но и выработать ряд решений, которые в том числе будут рекомендованы институтам власти, которые отвечают за климатическую тематику.

"Климатическая тема звучит в мире довольно остро. По общемировой статистике, эта тема занимает второе место по уровню угрозы после применения ядерного оружия. Не хочу никого пугать, потому что климат меняется, он менялся еще до нашего рождения, я думаю, что будет меняться и после", - добавил Кульбачевский.

О форуме

Впервые в Москве 21 и 22 августа в Центральном выставочном зале "Манеж" пройдет крупнейшее мероприятие, посвященное вопросам климатологии и экологии, приуроченное к Году экологии и особо охраняемых природных территорий, - Климатический форум городов России.

В рамках форума состоится 8 пленарных заседаний, 24 круглых стола, открытый лекторий мировых светил в области климатологии, переговоры и пресс-конференции.

В рамках мероприятия будут рассматриваться причины изменения климата, последствия таких изменений для человека, флоры и фауны, а также для всех отраслей экономической деятельности. Также эксперты обсудят существующие инновационные подходы в борьбе с климатическими изменениями, способы адаптации города и населения к таким изменениям.

Просветительская часть мероприятия включает выставку и открытый лекторий. Ключевая идея выставочной концепции форума-демонстрации "Города будущего" - модели города с "зеленой" архитектурой, вписанной в природный ландшафт, с умными домами и высокотехнологичными предприятиями.

Также на выставке будут представлены региональные проекты по развитию природных территорий и технологические решения по сохранению климата от российских производителей.