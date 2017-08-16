МЧС предупреждает о грозе с градом и ветром на Ставрополье 16 августа

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ПЯТИГОРСК, 16 августа. /ТАСС/. Гроза, град и сильный ветер ожидаются в Ставропольском крае в среду, предупреждает ГУ МЧС по краю.
"В большинстве районов сохранится чрезвычайная пожароопасность (пятый класс). Днем местами по краю порывы восточного ветра до 15 метров в секунду, в послеполуденные и вечерние часы местами гроза, в отдельных пунктах град", - сообщают спасатели со ссылкой на данные Ставропольского Гидрометцентра.
В крае дневные температуры воздуха достигнут отметки 35 градусов тепла. В Ставрополе воздух прогреется до плюс 32, осадков не ожидается.
Существует вероятность возгорания кустарников и сухой травы. Чрезвычайные ситуации, связанные с ландшафтными и лесными пожарами и пожарами на объектах экономики и в населенных пунктах, не прогнозируются.
По данным МЧС, с 4 августа на всей территории края отмечается продолжительная засушливая погода, в связи с чем есть вероятность повреждения посевов сельскохозяйственных культур и увеличения популяции вредителей сельхозугодий.
Предупреждение о чрезвычайной пожароопасности объявлено в Ставрополье на 15-17 августа.